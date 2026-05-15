La manifestazione, in viale 8 marzo sabato 16 e domenica 17 maggio, rappresenta non solo un’importante occasione di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche un momento di attrazione turistica e valorizzazione delle imprese locali

La Camera di Commercio Palermo Enna sarà presente, sabato 16 e domenica 17 maggio, con un Infopoint del Punto Impresa Digitale, al “Cannolo Fest”, di Piana degli Albanesi, in viale 8 marzo. La manifestazione rappresenta non solo un’importante occasione di promozione delle eccellenze enogastronomiche del territorio, ma anche un momento di attrazione turistica e valorizzazione delle imprese locali, che coinvolge cittadini, visitatori, istituzioni e operatori economici. Ma al tempo offre un’opportunità di crescita e visibilità al tessuto produttivo locale.





In programma sabato 16, alle 12, anche un convegno dal titolo “Il cannolo siciliano come marchio di qualità tra innovazione digitale e nuovi mercati”, a cui interverranno, in rappresentanza della Camera di Commercio Palermo Enna e del Punto Impresa Digitale, Concetta Amato, responsabile ufficio promozione Pid, e Giusi Messina, digital specialist del Pid.

Le precedenti edizioni hanno registrato la presenza di numerosi visitatori provenienti da tutta la Sicilia e dal resto d’Italia, oltre a molti turisti che hanno scelto di partecipare a questo importante evento dedicato alle tradizioni e alle eccellenze siciliane.





“La manifestazione rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il legame tra territorio, imprese e innovazione – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna -. La partecipazione del nostro Punto Impresa Digitale consente di avvicinare cittadini e imprese ai servizi per la digitalizzazione e l’innovazione, contribuendo alla crescita e alla competitività del tessuto economico locale”, conclude.

“Il Cannolo Fest di Piana degli Albanesi è ormai un evento non solo di grande richiamo, ma che si è consolidato in questi anni, ed è certamente uno strumento efficace di promozione territoriale e sviluppo economico. Sostenere e partecipare a queste iniziative significa valorizzare le eccellenze del territorio, attrarre visitatori e creare nuove opportunità per le imprese locali”, dice il presidente Alessandro Albanese.

Per avere maggiori informazioni sul Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Palermo Enna ci si può collegare al sito www.paen.camcom.it

Luogo: viale 8 marzo, PIANA DEGLI ALBANESI, PALERMO, SICILIA

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