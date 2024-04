Il 20 e 21 di questo mese torna a Sanlorenzo Mercato il Cannolo Festival, l’evento che senza dubbio rende omaggio a sua maestà il CANNOLO, dolce indiscusso della pasticceria siciliana apprezzato in tutto il mondo, attraverso una gara di assaggi. A contendersi il premio di miglior cannolo, saranno quattro maestri pasticcieri conosciuti e famosi per le loro ricette tramandate da generazioni.

Dunque, alla tradizione si affiancherà l’innovazione. Tante le interpretazioni di sua maestà il cannolo, che sull’isola vanta numerose versioni in base alla zona di riferimento. Un prodotto che esprime il meglio di sé proprio nel periodo primaverile, poiché in questa stagione la ricotta di pecora risulta più gustosa.

I maestri pasticcieri sono stati scelti e riuniti appositamente per stabilire il cannolo migliore: si spazia dalla scorza più o meno friabile, dalla ricotta grezza o cremosa fino alla frutta candita piuttosto che la granella di pistacchio.

Nelle due giornate che li vedrà impegnati in un’avvincente sfida, i maestri pasticceri presenteranno la loro versione, offrendo la possibilità di degustare la propria variante. Ecco che Bar Elena di Piana degli Albanesi proporrà una versione di ricotta meno zuccherina, che sarà arricchita con gocce di cioccolato. Qcinu, la pasticceria di Sanlorenzo Mercato, invece si connoterà per la varietà delle farciture: si passa dalla versione dei cannoli ricoperti di cioccolato fondente, di gocce di cioccolato e crema al cioccolato, a quella ricoperta di cioccolato bianco, scaglie di cocco e crema al cioccolato bianco. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti!

I famosi fratelli Biscari del Caffè del Corso di Santa Cristina Gela, proporranno il cannolo a km 0, dove la scorza di produzione sarà valorizzata dalla ricotta proveniente da allevamenti esclusivamente dei pascoli di Santa Cristina Gela.

Il quarto sfidante sarà il Black Garden di Villabate, che delizierà tutti con il suo cannolo intriso di storia e tradizione.

Il ticket degustazione ha un costo di 6 euro e consente di assaggiare quattro mezzi cannoli e votare il proprio preferito.

Domenica 21 aprile alle 17 i voti della giuria popolare verranno sommati a quelli della giuria tecnica per decretare il vincitore e assegnare anche i premi per la migliore cialda, premio giuria, premio social, premio migliore ricotta e premio special per le varianti più originali. La giuria tecnica, presieduta dal direttore editoriale di Allfoodsicily.it, Gianni Paternò, sarà composta: dal giornalista ed esperto di marketing, Gaetano Lombardo, dalla giornalista Delia Romano e dal presidente della società editoriale Futura Company, Adalberto Catanzaro .

Saranno anche due giorni all’insegna della musica e delle presentazioni, si inizia sabato alle ore 16 con il firmacopie di Matteo Paolillo, l’attore della celebre serie tv “ Mare Fuori” che presenta il suo primo libro “2045” , (ingresso con pass numerato acquistando il libro presso Mondadori Bookstore); in serata il live della cover band Colpa d’Alfredo, con i brani più famosi e non solo del mitico Vasco Rossi. Domenica i ragazzi del format “ Ciao Mamma , oggi suono al Mercato” ideato da Claudio Terzo e Gianni Zichichi, si alterneranno sul brano con cover e brani inediti

L’ingresso è libero e senza prenotazione. Acquisto ticket € 6 a Sanlorenzo Mercato oppure online nella sezione Shop del sito sanlorenzomercato.it

Luogo: Sanlorenzo Mercato, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.