#CARASTAZIONE 2023, una campagna per il patrimonio ferroviario storico

IL 30 SETTEMBRE AD AVOLA

Per la seconda volta, Italia Nostra dedica una campagna al patrimonio ferroviario dal

titolo #CARASTAZIONE.

Quest’anno, in occasione della Settimana della Europea Mobilità (16-24 settembre) e

per tutto il mese di settembre e parte di ottobre si è deciso di focalizzare la

campagna sulle piccole stazioni, proprio perché in questi ultimi anni gli Scali minori

sono stati penalizzati, con scarsa lungimiranza, dall’evoluzione tecnologica e dai

tagli indiscriminati di personale. Le “Stazioncine” – tutte con biglietteria, sala

d’aspetto, giardinetto, fontanella e bar – sono state quasi tutte trasformate in

fermate non presenziate per i treni regionali e locali; per cui sono state condannate

al degrado e, in gran parte, fatte oggetto di vandalismi e di depredazioni. Sono, cioè,

diventate dei “non luoghi” di attesa del treno, senza servizi per i viaggiatori. Le

piccole stazioni sono presenti un po’ ovunque, anche nelle metropoli, ove non

mancano scali minori, linee secondarie o scali merci abbandonati. Per contrastare

degrado e depredazioni, Ferrovie dello Stato ha adottato la politica di affidare in

comodato d’uso gratuito le Stazioni ad Enti Locali o associazioni del terzo settore

(sulla traccia di un protocollo con Legambiente) e, in pochi e fortunati casi, ha

ottenuto buoni risultati.

Anche le linee locali sono state duramente colpite negli anni passati dalla politica dei

“rami secchi” e della riduzione dei finanziamenti. Si tratta di un Patrimonio di

grande importanza per il Paese; per questo Italia Nostra ritiene di doversi

impegnare per la sua tutela, recupero e uso, affinché il diritto alla mobilità sia

garantito alla più vasta platea di utenti consentita dalla Rete, anche a quella

residente nelle aree più interne e geograficamente marginali. Non meno importante

è il valore architettonico delle Stazioni, dei Magazzini-merci, dei Depositi-

locomotive, quello ingegneristico delle opere d’arte della Rete (ponti, gallerie, tratti

in trincea), quello del paesaggio attraversato armonicamente, quasi con delicatezza

e discrezione, dalle linee storiche. Da recuperare alla memoria collettiva anche il

ruolo della Rete storica nel superamento dell’isolamento di vaste aree del territorio

nazionale che, grazie alla Ferrovia, capolavoro d’intuizione e di efficienza dell’Italia

post-unitaria di Cavour, riuscirono ad affrancarsi dal secolare isolamento e

dall’arretratezza culturale, sociale ed economica.

Sabato prossimo, alle ore 18,00, presso la Stazione di Avola, dopo i saluti del sindaco

Rossana Cannata e della presidente di Italia Nostra Siracusa Liliana Gissara, Silvia

Coniglione relazionerà su Avola Trip – Miglia di Meraviglia, con una visita guidata al

Museo della Ferrovia. Saranno esposte opere dell’artista Fulvia Morganti.

