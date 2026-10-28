Ha manifestato il suo apprezzamento per il Congresso Cardiacto 2026 anche Omer Goktekin, Direttore del Reparto di Cardiologia presso il Memorial Bahçelievler Hospital di Istanbul, in Turchia e Presidente dell’Euro CTO Club. Presente al Congresso, è intervenuto durate i casi di interventistica trasmessi in tempo reale al pubblico di medici e specializzandi al Marina Convention Center.





“I casi dal vivo sono molto importanti perché anche noi cardiologi interventisti impariamo e condividiamo le procedure – ha spiegato il professore Omer Goktekin -. Un caso dal vivo è vita reale. Non conosciamo i risultati, non sappiamo come andrà il caso, quindi è importante vedere l’operazione in diretta. In questo modo possiamo vedere come agisce l’operatore nel caso in cui si presenti un problema. Abbiamo avuto dei casi molto belli oggi da Il Cairo, dalla Svizzera, dall’Italia. E anche ieri ho eseguito un caso dal vivo da Istanbul, dal mio Paese, ed è andato anche molto bene. Abbiamo eseguito procedure sulla valvola mitrale dal vivo e condiviso il modo di operare”.

Intervista video al prof Omer Goktekin a Cardiacto 2026

Luogo: Marina Convention Center, via Filippo Patti, 30, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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