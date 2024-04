Cari futuri

Palermo, 6 marzo 2024 – Dante è un poeta senza più parole, disperato di quella disperazione che rende leggeri.



Lei conosce la strada, la sua disperazione è una matta risata, sputa bestemmie che per Dante sono carmi damore.

Nascosti nelle pieghe di una terra senza nome, surriscaldati da una luce che non è più sole, mentre fuori forse già ogni cosa ha perduto la sua identità.

Mentre forse fuori un bombardamento incessante cambia per sempre i connotati del mondo, Dante e Bice portano avanti il loro lavoro, con allegra puntualità, con tecnica precisa, pignone e corona di un ingranaggio inesorabile, trasportano corpi per un ultimo viaggio, consegnati ad un denso oblio. Solo per accidente, ricordano le strade che hanno percorso, ricordano di aver incontrato anime, di aver pianto di rabbia e di tenerezza. È da uno di questi viaggi che Dante non ha saputo tornare.

Oggi lo strazio è una strada maestra.

Oriana Martucci e Peppe Macauda, portano in scena sul palco del Teatro alla Guilla, una storia nuova, un viaggio pieno di scoperte.

I biglietti (8 euro) si acquistano solo online sul sito

Per maggiori informazioni 324 8241183

Luogo: Teatro alla Guilla , Via Sant’ Agata alla guilla 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/04/2024

Data Fine: 27/04/2024

Ora: 21:00

Artista: Teatro alla guilla

Prezzo: 8.00

