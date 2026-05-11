“Carini ha bisogno di coraggio, competenza e visione.
Noi siamo pronti ad avviare una grande operazione di risanamento finanziario e rilancio amministrativo.
Con il supporto e l’esperienza di Cateno De Luca, che ha già dimostrato a Messina e Taormina come si possano affrontare situazioni economiche difficili, lavoreremo per recuperare il bilancio comunale, tagliare sprechi, aumentare la capacità di riscossione e dare ossigeno ai cittadini e alle attività produttive.
La rottamazione delle entrate comunali può diventare uno strumento concreto per aiutare famiglie e imprese a mettersi in regola senza essere schiacciate dai debiti, ma allo stesso tempo consentire al Comune di recuperare risorse vere.
Serve una nuova mentalità amministrativa:
meno propaganda, più competenza.
Meno tasse insostenibili, più equità.
Più efficienza, più servizi, più investimenti.
Carini non deve più vivere di emergenze.
Carini deve tornare a programmare il futuro.”
Giovanni Gallina – candidato sindaco di Carini
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