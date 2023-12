Pinzéri in siciliano significa “pensieri” ed è il titolo scelto da CARMELO PIPITONE per il nuovo singolo che esce in digitale il 15 dicembre 2023 e anticipa il nuovo album di inediti “Piedi in acqua”, in uscita a gennaio 2024 per Freecom (https://bfan.link/pinzeri).

Similmente ai pensieri che a volte si rincorrono nella mente, un riff di chitarra e la voce si arrotolano su sé stessi, generando una dolce nenia che inserisce il brano a metà strada tra cantautorato e folk dialettale in una dimensione onirica.

“I Pensieri sono forieri di novità che spesso fatichiamo ad accettare – commenta Pipitone – sono quello che ancora non sappiamo di essere. Ci consigliano, ci illuminano, ci migliorano, anche quando sono negativi. Sono nuvole gonfie d’acqua e noi terreni aridi”.

“Pinzeri” è la terza traccia di “Piedi in acqua”, il nuovo disco del cantautore siciliano, il terzo da solista, che esce a quattro anni di distanza dal precedente “Segreto Pubblico”. Chitarrista storico dei Marta Sui Tubi, Pipitone non tradisce quel sound potente e viscerale caro ai fan della band, ma sposta la narrazione verso un orizzonte più introspettivo. 13 nuove tracce che verranno presentate anche dal vivo in un tour, curato da La Fabbrica, che partirà il 27 gennaio 2024 da Bologna.

CREDITI BRANO

Testi e musiche: Carmelo Pipitone

Chitarra: Carmelo Pipitone

Produzione artistica: Carmelo Pipitone, Federico Fiamma

Mix: Carmelo Pipitone, Federico Fiamma

Mastering: Francesco Guadalupi

Luogo registrazioni: ELAM STUDIO

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.