Il Parco Commerciale Le Zagare di San Giovanni La Punta si conferma sempre più come luogo di sana aggregazione. Uno spazio accogliente costituito non solo da tracciati indirizzati allo shopping, ma una vera e propria agorà sempre aperta alle famiglie e ad iniziative di valenza sociale. Dopo gli eventi di solidarietà dello scorso Natale a favore delle case-famiglia del territorio, il centro commerciale etneo ha aperto le proprie porte al Carnevale e lo ha fatto, ancora una volta, in grande stile ed in modo ecosostenibile. L’attesissima sfilata in maschera del 13 febbraio, che ha coinvolto centinaia di bambini, è stata – sì – uno spettacolo all’insegna del divertimento, ma soprattutto un’occasione “didattica” per lanciare, tra una mascherina ed un’altra, messaggi e piccoli consigli per la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema. L’animazione presente ha voluto infatti trasferire messaggi green mediante gag e piccoli giochi a tema, adottando uno sguardo attento e rivolto anche ai trucchi, spesso contenenti sostanze chimiche, petrolati e siliconi, che una volta lavati finiscono nei mari inquinandoli. In questi casi, come spiegato ai bambini ed agli adulti presenti dagli animatori delle Zagare, è bene utilizzare pigmenti in polvere libera, per poi mescolarli ad una crema neutra biologica. Anche in riferimento alle stelle filanti ed ai coriandoli sono state fornite alcune preziose indicazioni: sono da sconsigliare quelli rivestiti in plastica e sono invece da preferire quelli in carta, che possono essere realizzati in casa dagli stessi bambini con semplici ritagli di giornali e riviste. Una vera e propria forma di riciclo attuata anche con un allestimento ecosostenibile.

«Anche quest’anno abbiamo voluto dare un’impronta ambientale ad una delle feste più amate dai bambini – spiegano Giancarlo Sciglio e Sonia Chillè, rispettivamente direttore del Parco Commerciale Le Zagare e responsabile marketing di Wave Srl – e lo abbiamo fatto nel momento clou di questa ricorrenza. Al termine della sfilata, i nostri animatori hanno consegnato a tutti i bambini dei gadget ecologici, tra i quali matite realizzate con materiali green e saponette biodegradabili».

Per ulteriori dettagli è possibile visitare il sito www.parcolezagare.it ed i canali social dello shopping center.





Luogo: Parco Commerciale Le Zagare, SAN GIOVANNI LA PUNTA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.