E’ quasi tutto pronto a Santo Stefano di Camastra per il carnevale 2024.

Sono già tantissimi i gruppi e le maschere iscritte alle due sfilate che si terranno giovedì 8 e domenica 11 Febbraio e che invaderanno le centralissime Corso Umberto e corso Vittorio Emanuele. Apriranno le danze le scuole della Cittadina delle ceramiche, il Circolo Comprensivo, il Liceo Artistico e l’Istituto turistico alberghiero. E poi ancora domenica l’affollatissima e coloratissima tradizionale sfilata in maschera in cui i gruppi, numerosissimi, saranno i protagonisti Ancora top secret i temi che coloreranno le sfilate e le eleganti vie cittadine.

Quest’anno una grossa novità e’ stata presentata dall’Assessore allo spettacolo che oltre alle serate danzanti presso il più antico circolo della città delle ceramiche la Società Operaia, ha annunciato la realizzazione di una tensostruttura presso Piazza Liborio Gerbino. Organizzate già 8 serate danzanti in maschera e non solo deejay, ospiti speciali e serate a tema che attireranno migliaia di persone a Santo Stefano di Camastra.

“Voglio ringraziare l’Associazione Visit Santo Stefano (Presidente Santo Di Salvo e Vicepresidente Vincenzo Consentino) che ci supporta nell’organizzazione di tutti gli eventi, ma soprattutto Gianpiero Lacagnina, Giuseppe Rondinella, Santo Di Salvo, Maurizio Castano e Francesco Raimondi, per l’idea geniale della Tensostruttura” ha dichiarato l’Assessore Alessandro Amoroso.

Si prevedono quindi serate di puro divertimento in cui le maschere, la musica ma soprattutto l’amicizia la faranno da padrona dimostrando che i giovani di Santo Stefano sapranno divertirsi in allegria.

Luogo: Via vittorio Emanuele , Via Conceria , 26, SANTO STEFANO DI CAMASTRA, MESSINA, SICILIA

