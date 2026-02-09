Trabia si prepara a vivere giorni di grande allegria con il suo Carnevale, appuntamento ormai consolidato che negli ultimi anni registra una costante crescita di presenze, richiamando visitatori da tutta la Sicilia.

Protagoniste della manifestazione saranno le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi appiedati, accompagnati da giocolieri, trampolieri, ballerine brasiliane, musica e artisti di strada. Il programma prende il via dall’11 febbraio con eventi collaterali tra cultura, scuole e spettacoli, fino al weekend clou.

Il momento più atteso arriva domenica 15 febbraio con “Maschere in auto” tra Trabia e San Nicola l’Arena, seguito dalla prima grande sfilata dei carri in Corso La Masa e dalla degustazione gratuita delle chiacchiere.





Lunedì 16 febbraio nuova sfilata a San Nicola l’Arena con partenza dal porticciolo turistico, mentre il gran finale è previsto martedì 17 febbraio a Corso La Masa con l’ultima uscita dei carri e la degustazione gratuita della tradizionale maccarruna cu sucu.

La manifestazione è patrocinata dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, a conferma del valore crescente dell’evento.

Un Carnevale sempre più partecipato, capace di valorizzare il territorio e trasformare Trabia in un vivace punto di riferimento del Carnevale siciliano.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.