Un vero e proprio villaggio urbano, un luogo da attraversare e vivere, dove passeggiare tra le bancarelle, scoprire creazioni originali e condividere l’atmosfera festosa del Carnevale nel cuore di Palermo: dal 12 al 23 febbraio, tutti i giorni dalle 10 alle 20, la centrale via Magliocco si trasformerà in un vivace spazio urbano grazie al Carnival Market, la mostra-mercato organizzata dall’Associazione Culturale Artigianando.

Fulcro dell’evento sarà la mostra-mercato artigianale, che vedrà la partecipazione di espositori selezionati provenienti dal territorio. Si potranno trovare monili e gioielli artigianali, borse e accessori in pelle, oggetti e articoli in legno, profumazioni naturali con essenze alla lavanda, tipiche coppole siciliane, ceramiche artistiche e manufatti decorativi, in un percorso che racconta il valore del lavoro manuale e della creatività locale.





Accanto all’area espositiva, il Carnival Market proporrà anche attività dedicate ai bambini, con momenti ludici e creativi pensati per coinvolgere le famiglie e rendere l’esperienza accessibile e inclusiva, nel pieno spirito del Carnevale.

L’obiettivo dell’iniziativa è rigenerare lo spazio urbano attraverso la cultura del fare, creando connessioni tra artigiani, cittadini e visitatori e rafforzando il legame tra tradizione, creatività contemporanea e territorio. Il Carnival Market si configura così come un’esperienza culturale e sociale capace di raccontare Palermo ed il carnevale attraverso le storie degli artigiani.

