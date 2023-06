Cgil, Sunia e Udu anche a Palermo mobilitati per il via alla campagna nazionale “Senza casa, senza futuro” sulla condizione abitativa degli studenti universitari.

A Palermo Cgil, Sunia e Udu Intendono avviare un confronto con Università degli Studi, Ersu e amministrazione per analizzare il problema e prospettare possibili interventi per rispondere ai bisogni degli studenti universitari.

La campagna prevede anche il lancio di un questionario, da compilare anche on line (https://forms.gle/M3Z16fkbyFSxrKa26) che sarà diffuso in questo mesi per raccogliere informazioni sulla condizione degli studenti delle città universitarie italiane.

Lo scopo dell’indagine è quello di fotografare la condizione abitativa degli studenti fuori sede che frequentano l’Università. Il questionario contiene domande specifiche sul canone mensile, sulla tipologia contrattuale, sul costo delle bollette, sulla complessità di trovare un alloggio, sugli affitti in nero, sulle difficoltà economiche e le agevolazioni di varia natura, sulla possibilità di trovare un alloggio pubblico.

La campagna “Senza casa, senza futuro”, oltre al questionario, prevede anche altre iniziative condivise: una guida affitti per universitari fuorisede, l’apertura di sportelli di assistenza e consulenza, una piattaforma programmatica.

