Le numerose aspettative della componente studentesca sono state disattese a seguito di una interlocuzione poco concreta ed incisiva con l’Assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione Professionale, On. Girolamo Turano.

Già lo scorso mese, ci eravamo rivolti al Presidente della Regione, On. Renato Schifani (e allo stesso Assessore) per mettere in luce e prospettare delle possibili soluzioni al fenomeno del “Caro Affitti”, convertendo i beni confiscati alla mafia, come ad esempio l’Hotel San Paolo o l’Hotel Xiare di Valderice, in residenza universitarie.

A questa iniziativa, si è unita in parallelo, la proposta del nostro attuale Consigliere di Amministrazione dell’ERSU di Palermo, di utilizzare lo strumento del bando “Sussidi Straordinari” per dare una prima risposta alla comunità studentesca e cercare quanto meno di tamponare il problema, offrendo un contributo a coloro i quali si apprestano a stipulare o rinnovare contratti di locazione in vista dell’inizio del nuovo anno accademico.

Con rammarico prendiamo atto che le nostre iniziative non si sposano con le idee della compagine politica di governo della Regione Sicilia. L’incontro tenutosi giorno 18/07/23 presso l’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione Professionale, ha portato ad un sostanziale nulla di fatto. Le dichiarazioni dell’Assessore, prima sulla impossibilità di sottrarre al complesso turistico della città l’Hotel San Paolo, poi sull’eccessiva distanza geografica tra l’Hotel Xiare e la sede universitaria di Trapani, si traducono con una mancanza di volontà politica nell’attuare, ad oggi, delle soluzioni immediate per risolvere i problemi illustrati.

Da anni, ricopriamo il ruolo di difensori dei diritti degli studenti e di portavoce degli stessi. Trasversalmente in ogni organo collegiale di Governance, da UNIPA all’ERSU, ci siamo battuti per rendere l’Università un luogo a misura di studente, un luogo che possa abbattere le diseguaglianze socio-economiche presenti sul territorio.

Se a questo si aggiunge la totale indifferenza mostrata verso gli studenti che frequentano i Poli di Agrigento e Caltanissetta, per le cui esigenze non abbiamo ricevuto alcun tipo di risposta, il quadro assume sempre più i connotati di una prospettiva di crescita scialba ed incolore, lontana dalla nostra visione di investimento sui territori e sui giovani.

Arrivati a questo punto, ci chiediamo se il Governo Regionale, considerate le nostre proposte poco praticabili, abbia programmato una linea di azione rivolta alla ricerca di nuove strutture da adibire a residenze universitarie, ma soprattutto, quale priorità abbia nell’agenda politica di Governo. Contemporaneamente, continueremo a lavorare, e ci aspettiamo una risposta immediata, sul fronte dei Sussidi Straordinari.

Ci dispiace inoltre risentire che sia stato riproposto di istituire un tavolo tecnico permanente per affrontare la tematica, quando quest’ultimo avrebbe dovuto essere dato alla luce molto tempo fa e per il quale i singoli Consigli di Amministrazione dei quattro ERSU siciliani avevano già nominato il proprio componente di riferimento. Anche su questo versante, molti proclami a fini propagandistici e pochi fatti. Ancora oggi, a distanza di mesi, il decantato tavolo tecnico non è mai stato convocato.

Apprendiamo, infine, che il Governo Nazionale abbia sbloccato la terza rata dei fondi del PNRR senza i 500 milioni previsti per la Residenzialità Universitaria, facendo slittare ulteriormente la possibilità di fruirne nel presente.

La ricostruzione dei fatti ci costringe oggi ad acclarare la nostra amarezza ed insoddisfazione per l’attenzione mostrata fino ad ora verso tematiche sensibilmente rilevanti per noi studenti. Se da un lato, riponiamo ancora fiducia in chi governa ed ha il potere ed il dovere di gestire i processi decisionali, non possiamo che chiedere, dall’altro, un netto e deciso cambio di marcia.

Continueremo ad impegnarci, a lavorare, mai con la volontà di arrivare allo scontro, ma sempre con lo stesso spirito propositivo e collaborativo che abbia portato avanti negli anni.

Data: 22/07/2023

Firma:

Calogero Sabella (Presidente Associazione Intesa Universitaria)

Giorgio Gennusa (Consigliere di Amministrazione ERSU di Palermo)

Giovanni Milisenda (Neo-eletto Consigliere di Amministrazione ERSU di Palermo)

Sergio Ciotta ( Consigliere di Amministrazione Unipa)

Serena Gulisano (Consigliere del Comitato per lo Sport Universitario)

Davide Cino (Coordinatore di Ateneo dell’Associazione Intesa Universitaria)

