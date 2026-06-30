Un’economia di guerra di fatto, l’inflazione galoppante, il consumismo sfrenato e la piaga delle truffe stanno aggredendo il potere d’acquisto dei cittadini siciliani, generandone ansia e profondo disagio. Per fare il punto della situazione a Palermo e provincia, e per avviare una riflessione concreta sulle strategie di tutela, si terrà il convegno dal titolo: “Economia di guerra, inflazione, consumismo, caro vita, speculazioni e truffe aggrediscono i consumatori. Come tutelarli?”.

L’evento, sostenuto dal CeSVoP (Centro di Servizi per il Volontariato di Palermo e Sicilia Occidentale), si svolgerà giovedì 2 luglio 2026, dalle ore 9:00 alle ore 13:30, presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Via dei Quartieri 2, Palermo).





L’obiettivo dell’incontro è promuovere un consumo consapevole ed ecosostenibile per contenere i costi, migliorare l’efficacia dei servizi e abbattere gli sprechi, rimettendo al centro i diritti fondamentali dei cittadini: dalla salute all’ambiente, dai trasporti all’acqua pubblica, fino al contrasto al caro energia e alla tutela del diritto allo studio.





Di seguito il programma dettagliato dei lavori:

PROGRAMMA DEI LAVORI

Apertura e Relazione principale:

• Giuseppe Lo Bello – Presidente Federconsumatori Palermo

Saluti istituzionali:

• Roberto Lagalla – Sindaco di Palermo

• Alessandro Albanese – Presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna

Interventi tecnici e sindacali:

• Giuditta Petrillo – Presidente CeSVoP Sicilia Occidentale Palermo

• Giovanni Sciortino – Presidente AMAP (Servizio Idrico)

• Giuseppe Todaro – Presidente RAP (Gestione Rifiuti)

• Giuseppe Mistretta – Presidente AMAT (Trasporto Pubblico)

• Mario Ridulfo – Segretario Generale CGIL Palermo

Conclusioni:

• Alfio La Rosa – Presidente regionale Federconsumatori Sicilia

• Fabrizio Ghidini – Presidenza nazionale Federconsumatori





“I cittadini non possono essere considerati solo come dei portafogli da svuotare – spiegano gli organizzatori -. È urgente proteggere i consumatori dai contratti ingannevoli e dalle speculazioni che colpiscono duramente la nostra regione. Questo convegno, grazie al dialogo diretto con i vertici delle aziende di servizi e delle istituzioni, vuole essere il punto di partenza per azioni concrete sul territorio.”

Luogo: Sala delle Carrozze di Villa Niscemi , Via dei Quartieri , 2, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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