Le previsioni da Il Meteo.it

Dopo giorni dominati da una persistente cupola di calore che ha spinto le temperature su valori eccezionali in gran parte della Penisola, l’Italia si prepara a vivere un cambio di scenario meteorologico rapido e particolarmente delicato. La fase di caldo estremo che ha caratterizzato l’inizio dell’estate sta, infatti, mostrando i primi segnali di cedimento e lascerà spazio, già nelle prossime ore, a una circolazione decisamente più instabile.

Il mutamento sarà innescato da un abbassamento della pressione in quota, elemento sufficiente a rompere il fragile equilibrio atmosferico costruito durante l’ondata di calore. Il risultato sarà l’attivazione di temporali anche molto intensi che interesseranno inizialmente le aree montuose, per poi estendersi progressivamente verso la Pianura Padana.

Il peggioramento entrerà nel vivo tra mercoledì e giovedì

La fase più intensa del peggioramento viene collocata nella parte centrale della settimana. L’ingresso di aria più fresca in quota aumenterà il contrasto con la massa d’aria calda e umida presente da giorni sull’Italia, creando condizioni estremamente favorevoli allo sviluppo di fenomeni temporaleschi di forte intensità.

Tra giovedì e venerdì l’instabilità tenderà successivamente a spostarsi verso le regioni del Centro e del Sud, dove potranno svilupparsi rovesci diffusi accompagnati da scariche elettriche e improvvisi rinforzi del vento.

Secondo quanto spiegato da Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, questa fase di transizione risulta particolarmente complessa da interpretare anche sul piano previsionale. La grande quantità di energia accumulata nell’atmosfera rende, infatti, estremamente difficile individuare con largo anticipo dove i fenomeni colpiranno con maggiore intensità.

Il Mediterraneo bollente diventa carburante per il maltempo

Uno degli aspetti più critici di questa evoluzione riguarda il ruolo del mare. Le temperature superficiali del Mediterraneo hanno raggiunto valori estremamente elevati, toccando punte di circa 29 gradi. Un dato che modifica profondamente il comportamento del bacino marino. Il mare, normalmente elemento capace di attenuare gli eccessi atmosferici, in questa situazione finisce invece per amplificare l’energia disponibile, diventando un acceleratore naturale per la formazione di fenomeni severi. La grande quantità di calore immagazzinata nelle acque alimenta infatti i sistemi temporaleschi e contribuisce a rendere più violente le manifestazioni di maltempo.

Attenzione a grandine di grandi dimensioni e raffiche distruttive

Il vero elemento di preoccupazione non riguarda soltanto l’arrivo della pioggia.

Il contrasto tra l’aria fresca in ingresso e lo strato caldo umido accumulato nei bassi strati atmosferici favorirà un sollevamento estremamente rapido delle masse d’aria, meccanismo che può portare alla formazione di supercelle temporalesche. Si tratta di strutture particolarmente organizzate capaci di generare fenomeni molto intensi, tra cui grandinate di grandi dimensioni che possono causare danni rilevanti alle coltivazioni agricole, alle automobili e alle infrastrutture urbane.

Non meno importante il rischio legato ai cosiddetti downburst. Si tratta di violentissime raffiche di vento discendenti che precipitano dal temporale verso il suolo per poi espandersi orizzontalmente con velocità superiori anche ai 100 chilometri orari. Gli effetti possono risultare paragonabili a quelli provocati da una tromba d’aria, con possibili cadute di alberi, danni a tetti e interruzioni di servizi essenziali.

Il caldo si attenua ma non sparirà davvero

Nonostante il peggioramento imminente, il quadro generale non lascia spazio a un vero cambio di stagione meteorologica.

Il sistema atmosferico rimane fortemente condizionato dal calore accumulato nelle ultime settimane. L’atmosfera resta surriscaldata e il Mediterraneo continua a conservare temperature elevate.

Questo significa che nei prossimi giorni si percepirà certamente un parziale sollievo termico, ma il calo delle temperature non sarà né radicale né destinato a durare a lungo.

La sensazione di refrigerio sarà principalmente legata al confronto con i valori eccezionalmente elevati registrati negli ultimi giorni.

Il grande caldo potrebbe tornare subito nel weekend

Le proiezioni sul medio termine indicano che la parentesi instabile potrebbe esaurirsi in tempi molto rapidi. L’elevata inerzia termica accumulata nel sistema atmosferico continua infatti a sostenere la possibilità di un nuovo rinforzo dell’alta pressione.

Già dal prossimo fine settimana il grande caldo potrebbe tornare a riconquistare gran parte della Penisola, ripristinando condizioni di stabilità diffusa e temperature nuovamente elevate. Il passaggio perturbato in arrivo rappresenterebbe dunque soltanto una pausa temporanea in una fase climatica che continua a mantenersi anomala e fortemente condizionata da valori termici fuori scala.