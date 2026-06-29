La storia

A Messina è caduto durante un battimano. A Napoli è tornato qualche giorno dopo, portato da due ragazzi che non lo conoscevano e che non sapevano ancora cosa stessero restituendo.

Il rapper napoletano Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, ha perso il suo braccialetto durante il concerto nella città siciliana. Era l’ultima canzone: il cantante di Secondigliano è sceso dal palco per salutare i fan e, nella concitazione del momento, il braccialetto è volato via, atterrando ai piedi di uno degli addetti alla sicurezza. Il ragazzo ha cercato di riconsegnarlo, ma Geolier aveva già lasciato il palco. La storia la racconta Fanpage.

Il giorno dopo i due giovani della sicurezza contattano il rapper. Geolier li invita a salire a Napoli, dove era impegnato in tre giorni di concerti. Ed è lì, nell’incontro, che i due capiscono perché quel braccialetto non fosse un oggetto qualsiasi.

Il rapper ha raccontato tutto. E uno dei due ragazzi ha riportato le sue parole: “Incontriamo Geolier e ci racconta di questo bracciale, regalato da un suo fan che purtroppo stava male di leucemia e sapeva che erano gli ultimi giorni, e che in un incontro con lui dice a suo padre che subito dopo la sua morte voleva che questo bracciale arrivasse a Geolier. Quindi sia per questo fan in cielo che per Geolier questo bracciale aveva un importanza incredibile e non di valore economico, perché i soldi in questo caso non valgono nulla. Credo che anche il padre di questo ragazzo sarà felicissimo”.

Il ragazzo ha aggiunto di voler incontrare anche il padre del fan scomparso. E ha chiuso con una dedica: “Come in ogni favola finisce sempre tutto bene. Ciao fan in cielo di Geolier, sappi che il tuo bracciale è tornato al tuo idolo”.