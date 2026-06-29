Il bollettino del Ministero della Salute

Le città in allerta massima per il caldo continuano ad aumentare. Oggi, lunedì 29 giugno, il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute indica 22 capoluoghi in bollino rosso. Il dato crescerà ulteriormente: domani, martedì 30 giugno, e mercoledì 1 luglio le città rosse saliranno a 25 su 27 monitorate dal sistema nazionale.

Città per città: cosa dice il bollettino

Dall’immagine del bollettino si legge con chiarezza l’evoluzione nelle prossime 72 ore. Palermo è in bollino rosso per tutti e tre i giorni. Stessa situazione per Napoli, Milano, Roma, Torino, Bologna, Venezia, Verona, Viterbo, Perugia, Pescara e Rieti, tutte al livello massimo di allerta oggi, domani e mercoledì.

Trieste è in bollino arancione oggi e sale al rosso nei due giorni successivi. Reggio Calabria parte dal giallo oggi, ma domani e mercoledì sale all’arancione. Messina rimane in giallo per l’intero periodo considerato: pre-allerta, ma senza raggiungere i livelli di rischio più elevati.

Nessuno dei 27 capoluoghi monitorati è in bollino verde. Il bollino rosso corrisponde al livello 3 del sistema di sorveglianza: condizioni di emergenza con effetti potenzialmente negativi sulla salute di tutta la popolazione, non soltanto dei soggetti fragili.

Qui le previsioni meteo aggiornate a oggi.