Il mondo dell’editoria digitale e della comunicazione siciliana piange la scomparsa di Giuseppe Saglimbene, editore di Medical Excellence TV e associato alla Federazione Editori Digitali. Figura conosciuta e stimata nel panorama dell’informazione, Saglimbene ha attraversato da protagonista una lunga stagione della comunicazione audiovisiva e digitale, contribuendo alla crescita di esperienze editoriali legate al territorio e alla divulgazione, con particolare attenzione al mondo della sanità, della medicina e dell’innovazione nei linguaggi dell’informazione.

Una vita nella comunicazione

Giuseppe Saglimbene è stato tra i professionisti che hanno saputo interpretare il passaggio dalla televisione tradizionale ai nuovi strumenti digitali, costruendo progetti editoriali capaci di parlare a pubblici diversi e di valorizzare competenze, territori e professionalità. Con Medical Excellence TV, progetto dedicato all’informazione sanitaria e alla divulgazione medica, ha contribuito a dare spazio a un settore sempre più centrale nel racconto pubblico, mettendo insieme linguaggi televisivi, contenuti digitali e attenzione alla qualità dell’informazione. Il suo percorso professionale è stato segnato da una presenza costante nel mondo dell’editoria e della produzione audiovisiva, ambiti nei quali ha lasciato un ricordo fatto di competenza, passione e capacità imprenditoriale.

Il cordoglio a Leonardo Saglimbene

BlogSicilia si unisce al dolore della famiglia e rivolge le proprie condoglianze al figlio Leonardo Saglimbene, che ha raccolto il testimone del padre alla guida dell’azienda, dopo averlo affiancato negli ultimi sei anni in un percorso di crescita, continuità e responsabilità. A Leonardo va l’abbraccio della redazione e della comunità degli editori digitali, nella consapevolezza che il lavoro avviato da Giuseppe rappresenta un’eredità professionale e umana importante.

Il ricordo della Federazione Editori Digitali

La Federazione Editori Digitali ricorda Giuseppe Saglimbene come un editore attento, partecipe e legato ai valori dell’informazione indipendente e dell’innovazione editoriale. La sua adesione alla Federazione ha rappresentato un segno di condivisione di un percorso comune: quello di un’editoria digitale siciliana capace di confrontarsi con le trasformazioni del settore, con le nuove tecnologie e con la necessità di costruire reti tra imprese editoriali. Nel giorno del lutto, BlogSicilia e la Federazione Editori Digitali esprimono vicinanza a Leonardo Saglimbene, ai familiari, ai collaboratori di Medical Excellence TV e a quanti hanno conosciuto e apprezzato Giuseppe Saglimbene nel corso della sua lunga attività professionale.