Aggiornamento dal Ministero della Salute

Dopo giorni segnati da temperature estreme, notti tropicali e un livello di allerta sanitaria elevatissimo in gran parte del Paese, l’Italia inizia finalmente a vedere i primi segnali di attenuazione dell’ondata di calore che ha dominato questa fase iniziale dell’estate 2026. La pressione del grande caldo si riduce, ma il quadro resta delicato soprattutto per le categorie più vulnerabili, mentre in diverse aree si prepara un cambio di scenario meteorologico accompagnato da temporali e nuove criticità.

A certificare il primo vero alleggerimento arriva l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, che fotografa un netto miglioramento previsto nelle prossime 48 ore.

Mercoledì ancora emergenza: 21 città italiane restano in bollino rosso

Per la giornata di oggi, mercoledì 1 luglio, il monitoraggio ufficiale del Ministero, che analizza l’andamento climatico in 27 città italiane con proiezioni a 24, 48 e 72 ore, mantiene ancora elevatissimo il livello di rischio sanitario.

Sono infatti 21 le città contrassegnate dal bollino rosso, il livello massimo di allerta che indica condizioni climatiche capaci di produrre effetti negativi non soltanto sulle persone fragili ma anche su soggetti sani, specialmente in caso di esposizione prolungata al sole, lavoro all’aperto, attività fisica intensa o permanenza in ambienti non adeguatamente ventilati.

Le città ancora in emergenza sono: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste, Venezia e Verona.

Il livello 3 di allerta, quello identificato con il bollino rosso, rappresenta la fase più critica delle ondate di calore secondo il protocollo sanitario nazionale.

La svolta arriva il 2 luglio: soltanto due città resteranno in rosso

Il cambiamento più significativo è atteso già da giovedì 2 luglio, giornata che segnerà una netta inversione rispetto allo scenario degli ultimi giorni.

Secondo le previsioni del Ministero della Salute, le città italiane ancora classificate con il livello massimo di rischio scenderanno drasticamente da 21 a sole due: Catania e Reggio Calabria.

Situazione ancora delicata anche a Messina, che resterà in bollino arancione, mentre tutte le altre città monitorate rientreranno in condizioni di rischio inferiore, passando al livello giallo.

Il miglioramento interesserà soprattutto il Centro-Nord, dove l’arrivo di masse d’aria meno calda contribuirà a far diminuire le temperature dopo una settimana estremamente pesante dal punto di vista climatico.

Più lenta invece la tregua nelle regioni meridionali e in Sicilia, dove il caldo continuerà a farsi sentire ancora per diverse ore.

Il caldo diminuisce, ma arrivano temporali e nuove allerte meteo

La diminuzione delle temperature non coinciderà però con un ritorno generalizzato alla stabilità atmosferica.

Il cambio di circolazione porterà infatti una fase di instabilità diffusa in diverse aree della Penisola, con temporali localmente intensi e nuove allerte della Protezione Civile.

Il quadro aggiornato segnala allerta arancione in Lombardia, mentre è stata diramata allerta gialla in numerose regioni italiane:

Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto.

L’arrivo di aria più fresca contribuirà ad abbassare la temperatura percepita, ma allo stesso tempo potrebbe generare fenomeni intensi legati al forte contrasto termico accumulato nei giorni precedenti.

Gli effetti del caldo non spariscono immediatamente

La diminuzione del numero di città in emergenza sanitaria non significa che gli effetti dell’ondata di calore siano terminati.

Dopo diversi giorni consecutivi di temperature elevate, il fisico può continuare a subire conseguenze anche in presenza di un leggero abbassamento termico.

Tra le problematiche più frequenti restano:

disidratazione;

forte affaticamento;

insonnia;

abbassamenti di pressione;

aggravamento di patologie cardiovascolari;

peggioramento di disturbi respiratori.

Il Ministero della Salute ricorda infatti che una ondata di calore non coincide semplicemente con temperature elevate, ma con periodi prolungati caratterizzati da caldo intenso associato a alta umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione, condizioni che aumentano sensibilmente il rischio sanitario.

L’emergenza si attenua, ma l’estate 2026 resta sotto osservazione

Il dato del 2 luglio, con il passaggio da 21 città in bollino rosso a soltanto 2, rappresenta senza dubbio il primo vero segnale di attenuazione dopo una delle fasi più intense di questa estate.

Ma il quadro generale resta tutt’altro che archiviato.

Le ondate di calore stanno diventando sempre più frequenti, più lunghe e più aggressive, trasformando il caldo estremo in una delle principali emergenze sanitarie stagionali.

La sensazione di sollievo che l’Italia inizierà a percepire nelle prossime ore potrebbe dunque essere soltanto temporanea.

L’estate 2026, almeno per il momento, continua a restare sotto stretta osservazione.