Le previsioni da Il Meteo.it

Dopo giorni segnati da temperature eccezionali e da un’ondata di calore che ha messo sotto pressione gran parte del Paese, il quadro meteorologico italiano è pronto a cambiare radicalmente. La lunga fase dominata dall’anticiclone africano si avvia infatti verso una brusca interruzione: nelle prossime ore una perturbazione in arrivo dal Nord Europa innescherà un deciso peggioramento atmosferico destinato a riportare temporali intensi, grandinate e un temporaneo abbassamento delle temperature su gran parte della Penisola.

Secondo le analisi diffuse da iLMeteo.it, il cambiamento sarà repentino e potrebbe generare fenomeni localmente estremi a causa dello scontro tra masse d’aria profondamente diverse che si troveranno improvvisamente a contatto sopra il Mediterraneo.

Lo scontro tra aria fredda e caldo africano cambia il quadro meteorologico

Per settimane l’Italia è rimasta intrappolata sotto una persistente cupola di calore, con temperature elevate accompagnate da un alto tasso di umidità e da condizioni di forte disagio fisico soprattutto nelle grandi città.

Ora però l’equilibrio atmosferico si rompe.

Una massa di aria più fresca e instabile proveniente dal Nord Europa sta iniziando a scendere verso il Mediterraneo centrale e impatterà direttamente contro l’aria rovente accumulata nei bassi strati dell’atmosfera nel corso degli ultimi giorni.

È proprio questo contrasto termico a rendere la situazione particolarmente delicata.

Il caldo e l’umidità presenti vicino al suolo rappresentano, infatti, una gigantesca riserva energetica pronta ad alimentare lo sviluppo di fenomeni convettivi molto intensi.

Quando l’aria fredda, più pesante, riuscirà a infilarsi sotto quella più calda e leggera, quest’ultima verrà spinta violentemente verso l’alto, favorendo la rapida formazione di celle temporalesche particolarmente organizzate e potenzialmente pericolose.

Rischio supercelle, grandinate intense e nubifragi improvvisi

La configurazione prevista per le prossime ore presenta tutti gli elementi tipici dei fenomeni temporaleschi più severi.

L’enorme energia accumulata nell’atmosfera potrà infatti favorire la nascita di supercelle temporalesche, sistemi altamente instabili capaci di produrre eventi meteorologici estremi.

Tra i fenomeni più attesi figurano grandinate anche di grosse dimensioni, nubifragi improvvisi, intensa attività elettrica con frequenti fulminazioni e forti raffiche di vento.

Si tratta di una fase particolarmente delicata, soprattutto nelle aree urbane e agricole, dove eventuali grandinate potrebbero provocare danni significativi a colture, automobili, infrastrutture e reti elettriche.

Mercoledì 1 luglio il maltempo colpisce il Nord Italia

La fase più intensa del peggioramento inizierà nella giornata di mercoledì 1 luglio, quando la perturbazione investirà in pieno le regioni settentrionali.

Il Nord sarà l’area maggiormente esposta alla formazione di temporali forti accompagnati da grandine localizzata, colpi di vento intensi e precipitazioni abbondanti.

Nel resto del Paese continuerà invece a prevalere ancora il caldo intenso, anche se i primi segnali di instabilità inizieranno a comparire progressivamente lungo alcune aree interne del Centro Italia.

Previsioni per oggi

Nord: forti temporali diffusi con possibili grandinate localizzate

Centro: prevalenza di sole e temperature elevate, primi temporali sui settori adriatici

Sud: condizioni prevalentemente soleggiate, temporali isolati nelle aree montuose

Giovedì 2 luglio il fronte temporalesco scende verso il Centro-Sud

La perturbazione proseguirà rapidamente la sua corsa verso sud nella giornata di giovedì 2 luglio, estendendo il peggioramento alle regioni centrali e meridionali.

L’instabilità atmosferica si manifesterà con rovesci improvvisi distribuiti in modo irregolare e temporali anche intensi.

Il refrigerio atteso arriverà quindi su buona parte d’Italia, ma accompagnato da condizioni meteorologiche decisamente turbolente.

Previsioni per domani

Nord: residui temporali soprattutto sulle aree del Triveneto

Centro: temporali intensi distribuiti in modo irregolare

Sud: forte instabilità con rovesci e temporali sparsi

Da venerdì torna il sole ma il caldo prepara una nuova offensiva

La pausa dal caldo estremo durerà però molto poco.

Una volta transitato il fronte perturbato, l’alta pressione subtropicale inizierà nuovamente a espandersi sul Mediterraneo centrale.

Già da venerdì 3 luglio il tempo tenderà progressivamente a migliorare, mentre nel fine settimana l’anticiclone africano potrebbe tornare rapidamente a riconquistare l’Italia riportando temperature nuovamente in aumento.

Previsioni per venerdì

Nord: ritorno del sole e temperature in nuova crescita

Centro: tempo stabile, possibili acquazzoni sul basso Lazio

Sud: persiste una residua instabilità con temporali irregolari

Il sollievo sarà breve: nuova ondata di caldo nel weekend

La tregua dal caldo africano appare quindi soltanto temporanea.

Le proiezioni meteo indicano che già durante il prossimo fine settimana una nuova pulsazione dell’anticiclone potrebbe ristabilire condizioni di stabilità diffusa e riportare temperature elevate su gran parte del territorio nazionale.

Dopo la violenta parentesi temporalesca attesa nelle prossime quarantotto ore, l’estate tornerà dunque rapidamente a mostrare il suo volto più estremo.