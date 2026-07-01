Aveva 74 anni

Il mondo della musica saluta Victor Willis. Il frontman dei Village People è morto ieri, lunedì 30 giugno 2026. Aveva 74 anni. La notizia è arrivata tramite un comunicato ufficiale del gruppo, pubblicato sugli account social. La causa è una malattia definita breve ma aggressiva. La famiglia ha chiesto riservatezza in questo momento.

Il comunicato ufficiale dei Village People

Il testo diffuso dal gruppo è breve e diretto. Recita così: “È con profonda tristezza che vi annunciamo la scomparsa di Victor Willis, frontman dei Village People. Victor si è spento lunedì 30 giugno 2026 a seguito di una malattia breve ma grave”. Nel comunicato non vengono forniti ulteriori dettagli clinici. Viene solo chiesto rispetto per la privacy dei familiari.

Chi era Victor Willis

Victor Willis era nato in Texas nel 1951. È cresciuto a San Francisco, figlio di un predicatore battista. Ha iniziato a cantare da bambino, in chiesa. Ha poi studiato recitazione e danza. Si è trasferito a New York per lavorare in teatro. Ha fatto parte della compagnia Negro Ensemble Company. Nel 1976 ha recitato nella produzione originale di Broadway de “The Wiz”.

La sua carriera musicale nasce per caso. Il produttore francese Jacques Morali lo nota e gli propone un progetto ambizioso: diventare la voce di un nuovo gruppo disco. Willis accetta la proposta. Il primo album dei Village People viene pubblicato nel luglio 1977. Il gruppo prende forma definitiva dopo un’apparizione televisiva ad American Bandstand, che genera una forte richiesta di esibizioni dal vivo.

Willis, nelle diverse esibizioni, interpretava i personaggi del poliziotto e dell’ufficiale della Marina. È stato inoltre co-autore dei brani più conosciuti del gruppo: YMCA, pubblicata nel 1978, In the Navy, Go West e Macho Man.

Attorno a Willis, Morali costruisce un intero ensemble di performer in costume. Nasce così un immaginario riconoscibile in tutto il mondo: il poliziotto, il cowboy, l’operaio edile, l’indiano, il motociclista, l’ufficiale della Marina. Il mix tra ritmi disco e archetipi maschili sopra le righe porta il gruppo a una popolarità che va ben oltre le classifiche musicali, trasformandolo in un fenomeno di costume riconosciuto a livello internazionale.

Il valore storico di YMCA

YMCA è il brano che ha reso i Village People un fenomeno globale. Nel marzo 2020 la Library of Congress statunitense ha inserito il singolo nel National Recording Registry, l’archivio che raccoglie le registrazioni sonore di rilevanza culturale e storica per gli Stati Uniti. L’anno successivo, nel 2021, YMCA è entrata anche nella Grammy Hall of Fame, riconoscimento assegnato dalla Recording Academy alle registrazioni con un impatto duraturo sulla musica.

Il gruppo, nel complesso, ha venduto oltre 100 milioni di copie nel mondo. Nel 2008 ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Numeri che collocano i Village People tra i progetti discografici di maggior successo commerciale della storia della disco music.

Gli anni difficili e il ritorno sulle scene

Willis lascia il gruppo nel 1980, durante la lavorazione del film musicale “Can’t Stop the Music“. Contribuisce comunque ai testi di due brani della colonna sonora. Rientra per un breve periodo, poi si allontana definitivamente nel 1983. Negli anni successivi attraversa un periodo segnato da problemi di dipendenza. Nel 2007 entra alla Betty Ford Clinic per un percorso di disintossicazione.

Nel maggio 2012 ottiene una vittoria legale importante. È la prima causa mai discussa sul Copyright Act del 1976, la normativa statunitense che consente ad autori e interpreti di riappropriarsi dei diritti sulle proprie opere dopo un certo numero di anni. Nel 2017 raggiunge un accordo extragiudiziale con Henri Belolo, storico socio in affari di Morali, e torna a essere la voce ufficiale del gruppo. Nel 2018 esce l’album “A Village People Christmas”.

Un’eredità che va oltre la musica

YMCA, negli anni, è diventata molto più di una canzone da discoteca. Il brano accompagna eventi sportivi, matrimoni, feste di ogni tipo, in ogni angolo del mondo. È considerato anche un simbolo della cultura LGBTQ+, sebbene il suo significato resti oggetto di interpretazioni diverse. Willis, in un’intervista alla BBC del 2019, aveva descritto i Village People come un progetto rivolto a tutti, senza distinzioni legate allo stile di vita.

Nel 2025 Willis era tornato al centro delle cronache per una scelta pubblica: la decisione del gruppo di esibirsi a un evento legato all’insediamento del presidente statunitense Donald Trump. Willis aveva difeso quella scelta sui social, spiegando che la musica va suonata senza guardare alla politica.

La formazione attuale del gruppo, oltre a Willis, comprendeva Angel Morales, Chad Freeman, Sonny Earl, J.J. Lippol e James Kwong. Ognuno interpretava uno dei personaggi in costume diventati simbolo internazionale del gruppo.