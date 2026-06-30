La Polizia di Stato ha arrestato quattro persone — un ventenne palermitano, due cittadini tunisini e un cittadino albanese — bloccate in flagranza a Palermo durante la consegna di un ingente carico di droga. L’operazione rientra nei servizi mirati a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti in città.

Il pedinamento e l’appuntamento in una strada isolata

I poliziotti della Squadra Mobile hanno individuato un’utilitaria sospetta con due persone a bordo, seguita a ruota da un furgone Fiat Doblò guidato da un cittadino straniero. Gli agenti hanno deciso di seguire i due mezzi fino a quando non si sono fermati in una via poco trafficata. Lì il gruppo ha atteso l’arrivo del ventenne palermitano, che è sopraggiunto poco dopo in sella a uno scooter.

Lo scambio interrotto e il sequestro dei panetti

Dopo una breve conversazione, l’autista del furgone ha preso un grosso involucro e lo ha sistemato sulla pedana del motociclo. Nel frattempo, i due passeggeri dell’auto sono scesi dal mezzo e si stavano apprestando a prendere dal furgone un secondo pacco identico per completare la fornitura. Gli investigatori, che stavano osservando tutta la scena, sono intervenuti bloccando i quattro e interrompendo il passaggio della droga. Il controllo dei pacchi ha permesso di scoprire 29,8 chili di hashish, già suddivisi in 302 panetti pronti per lo smercio.

I provvedimenti e la concessione dei domiciliari

I quattro complici sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. Successivamente, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo ha convalidato il provvedimento e ha disposto per tutti gli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.
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