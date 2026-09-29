“Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza all’amico On. Dario Safina.

La satira e l’ironia sono strumenti importanti del confronto democratico, ma quando diventano gogna personale, attraverso immagini false e costruite ad arte, si supera un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato.



Di fronte a una vicenda giudiziaria, devono sempre valere la presunzione di innocenza e il rispetto della dignità della persona. Colpire qualcuno nella propria immagine, nella propria famiglia e nella propria reputazione non è libertà di espressione, ma un modo irresponsabile di avvelenare il confronto pubblico.



Caro Dario, ti sono vicino e sono al tuo fianco. La politica si confronta con le idee, gli atti e le argomentazioni, non con la gogna.



Così in una nota l’ex Consigliere Comunale di Favignana e dirigente del Partito Democratico, Pietro Giangrasso.”



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