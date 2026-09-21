Gli atleti della Canottieri Palermo superano le qualificazioni e gli ottavi e chiudono con la quinta miglior prestazione di giornata.

A un passo dalla semifinale, torna a casa la coppia di atleti della Canottieri Palermo Giorgia Cassina e Federico Munteanu, dopo aver raggiunto i quarti di finale dell’Europeo di Beach Sprint Rowing in Spagna.

I due giovani azzurri hanno brillantemente superato il primo time trial di qualificazione e gli ottavi di finale in un match race contro la Svizzera, in condizioni di mare e vento difficili. Cassina e Munteanu, superati nei quarti di finale dai validi avversari austriaci, hanno fermato il cronometro con la quinta miglior prestazione di giornata.





Sul podio la Spagna, seguita da Austria e Ucraina.

Il Beach Sprint Rowing porta il canottaggio in mare, con un format veloce e dinamico: gli atleti partono dalla spiaggia, raggiungono la barca, affrontano un breve percorso tra le boe e tornano a terra per tagliare il traguardo di corsa.

Una gara breve e spettacolare, dove contano tecnica, velocità, capacità di gestire il mare e che farà il suo debutto alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, accanto al canottaggio tradizionale.





«Siamo molto soddisfatti della prestazione di Giorgia e Federico – commenta il presidente della Canottieri Palermo, Pasquale Giardina –. Arrivare fino ai quarti di finale in una competizione internazionale così importante è un risultato che conferma il valore del lavoro svolto dai nostri atleti e dai tecnici. Siamo orgogliosi di averli visti vestire la maglia azzurra e crediamo che questa esperienza sarà preziosa per i prossimi appuntamenti».

Beni Vitale, presente nella delegazione italiana come membro dello staff tecnico, commenta: «Sono fiero e orgoglioso dei miei ragazzi; hanno affrontato con maturità e determinazione il loro primo raduno con la nazionale e la loro prima competizione internazionale. Siamo già al lavoro per mettere a frutto le competenze acquisite e preparare al meglio il Mondiale che si disputerà in Cina tra un mese».

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