Quarant’anni da festeggiare, una piazza da ritrovare e il jazz a dare il ritmo alla serata. Mercoledì 16 settembre 2026, alle ore 20.30, Fiasconaro celebrerà in Piazza Margherita a Castelbuono i quarant’anni del proprio logo, il simbolo che dal 1986 accompagna la storia dell’azienda e la sua crescita in Italia e nel mondo. Con la famiglia Fiasconaro si ritroveranno ospiti e rappresentanti del territorio, per una festa che avrà fra i suoi protagonisti la musica di Francesco Cusa e l’arte di Pippo Madè.



A esibirsi durante la cerimonia sarà FC Quest, con Francesco Cusa alla batteria, Mattia Pedretti alla tastiera e Tony Pinzone al basso elettrico. Il trio proporrà composizioni originali di Cusa, portando nella celebrazione il piacere della musica dal vivo e del dialogo fra gli strumenti.





Batterista e compositore catanese, scrittore e poeta, Cusa attraversa il jazz contemporaneo con una ricerca nella quale trovano spazio anche l’immaginazione letteraria e il gusto per la sperimentazione. A Castelbuono il suo repertorio incontrerà il lavoro di Pedretti e Pinzone nella dimensione del trio: una formazione che permette di cogliere da vicino le risposte fra i musicisti, i cambi di dinamica e il modo in cui un’idea musicale prende forma nell’esecuzione. Per gli ospiti sarà l’occasione di ascoltare un progetto d’autore all’interno di una serata di festa.

Un omaggio speciale arriverà dal Maestro Pippo Madè. Alcune litografie realizzate dall’artista palermitano, donate a Fiasconaro in virtù di un’antica amicizia, saranno consegnate alle personalità intervenute. Un gesto che porta nella ricorrenza il valore dell’opera d’arte e il calore di un rapporto personale coltivato negli anni.





Le litografie offriranno ai destinatari un ricordo da conservare anche dopo la festa. Attraverso il lavoro di Madè, l’amicizia con Fiasconaro diventerà parte della cerimonia, affiancando alla storia del marchio quella delle persone che ne hanno condiviso il percorso.

“Il marchio Fiasconaro. 40 anni di storia in un simbolo” si aprirà con l’accoglienza degli ospiti, i saluti di benvenuto e l’introduzione di Michele Ferraro. Seguiranno gli interventi dedicati alla storia e all’evoluzione del marchio, insieme a un omaggio al sapere artigianale della pasticceria Fiasconaro e alla sua capacità di rinnovarsi. Performance artistiche e installazioni accompagneranno il programma.

La scelta di Piazza Margherita riporta la celebrazione nel cuore di Castelbuono, nei luoghi ai quali l’azienda continua a legare la propria identità. Qui la musica di FC Quest e il dono di Madè daranno alla ricorrenza un carattere condiviso, fatto di incontri e del piacere di festeggiare insieme. Sul finale, per ora, resta un po’ di riserbo: anche una festa ha diritto al suo momento di sorpresa.

Luogo: Fiasconaro, Piazza Margherita, 1, CASTELBUONO, PALERMO, SICILIA

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