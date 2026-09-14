Gli scatti ritraggono i protagonisti del mondo del jazz insieme in una collettiva che ha viaggiato per l’Italia da Milano photo festival, al parco della musica di Roma, ai jazz club di Bologna a Il jazz italiano Per Le Terre Del Sisma appena concluso a L’Aquila e in altri festival italiani fino a giungere a Castelbuono.

Qui infatti, a margine di Castelbuono jazz festival appena concluso, si è inaugurata la loro mostra collettiva che porta il titolo di “Il jazz e l’energia del sorriso e dell’amicizia” (visitabile fino al 10 ottobre nell’aula consiliare del comune madonita, in via San’Anna 25). E così 42 foto, in stampa fine art, in bianco e nero, scattate dai fotografi dell’associazione AFIJ (acronimo che sta per associazione fotografi italiani di jazz), contribuiscono a creare un’iconografia ricca e significativa, fondamentale per comprendere l’evoluzione e l’essenza del jazz. Si tratta fotografi come Herman Leonard, William Claxton, Francis Wolff e William Gottlieb, che dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia, come nel caso di Arturo Di Vita e Valentina Suriano, negli anni, hanno immortalato alcuni dei più importanti musicisti del panorama jazz nel corso di rassegne musicali o concerti in giro per l’Italia.





“La mostra – spiega Gabriele Lugli dell’associazione fotografi italiani di jazz – intende indagare i sentimenti e le emozioni più profonde dell’anima dei musicisti e degli addetti ai lavori di tutta la

filiera dello spettacolo dal vivo. In questo particolare momento storico è importante ritrovare l’ispirazione per continuare a credere nella musica dal vivo come fattore essenziale della vita quotidiana e come prospettiva di futuro, ciò è possibile anche grazie alla forza e all’energia dei sorrisi”.





Tra gli artisti immortalati vi sono i trombettisti Fabrizio Bosso, Enrico Rava, Giacomo Tantillo e Paolo Fresu, il pianista cubano Omar Sosa, il sassofonista James Senese al contrabbassista Lelio Giannetto e tanti altri celebri musicisti del panorama internazionale, che compaiono sorridenti in momenti di vita quotidiana, durante il backstage di un concerto o nel corso di un live.

L’associazione associazione fotografi italiani di jazz, attiva dal 2017, raggruppa al suo interno fotografi professionisti e non che ogni anno, in occasione dei principali festival jazz nazionali girano l’Italia alla ricerca di momenti magici da immortalare, in cui il sorriso dei musicisti diventa ritmo, pausa e improvvisazione.

Luogo: Castelbuono

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