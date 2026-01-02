Venerdì 2 gennaio alle ore 19:00 il Picolit Pub di Castellammare del Golfo ospiterà “Amunì al Picolit”, un incontro culturale informale che unisce parole, identità e convivialità, promosso da siciliansays in collaborazione con Picolit.

Protagonista della serata sarà il libro “Amunì – Let’s go” di Giacomo Moceri, un progetto editoriale che racconta la lingua siciliana con ironia e immediatezza, avvicinandola a un pubblico trasversale. A dialogare con l’autore sarà Fabio Palmeri in un confronto leggero ma ricco di spunti su linguaggio, tradizione e comunicazione contemporanea.

L’incontro si svolgerà in forma di aperitivo condiviso, con letture dal libro e momenti di scambio diretto con il pubblico, in un contesto informale pensato per valorizzare la cultura siciliana come esperienza viva e quotidiana.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione per riscoprire il siciliano non solo come lingua, ma come strumento di identità, racconto e connessione tra generazioni.





Info evento

???? Picolit Pub – Castellammare del Golfo (TP)

???? via Discesa Marina, 57

???? Venerdì 2 gennaio

???? Ore 19:00





Chi volesse potrà acquistare il libro direttamente in loco.

