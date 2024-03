Inaugurazione di una nuova sede The Vocal Academy presenti Silvia Mezzanotte , Riccardo Russo e i docenti dell’ Accademia



Il panorama culturale di Castelvetrano si arricchisce con l’inaugurazione della nuova filiale della rinomata The Vocal Academy™️, prevista per Domenica 10 Marzo 2024 alle 18,30 in via IV Novembre n.7. L’istituto, già presente in varie città italiane, si prepara ad aprire le porte sotto la guida di Aurora Di Nino, talentuosa cantante e musicista originaria di Castelvetrano.

Aurora Di Nino sarà affiancata dai prestigiosi Maestri Riccardo ed Ermes Russo, rinomati musicisti e docenti di vasta esperienza nel settore. L’inaugurazione vedrà la partecipazione dei fondatori della metodologia, tra cui la celebre Silvia Mezzanotte, voce dei “Matia Bazar” per oltre un decennio, e il Maestro Riccardo Russo, noto polistrumentista siciliano.





L’evento sarà impreziosito dalla presenza del sindaco Dott. Enzo Alfano e di Don Giacomo Putaggio, nonché dagli altri docenti delle sedi affiliate. Silvia Mezzanotte, esprimendo la propria soddisfazione per l’ulteriore ampliamento della rete formativa, dichiara: “Dopo aver consolidato la nostra presenza in varie località siciliane e nazionali, siamo entusiasti di aprire questa nuova tappa a Castelvetrano.”





Mezzanotte continua, sottolineando l’impegno costante dell’accademia nell’educare giovani talenti e nel plasmare artisti nel mondo della musica. La scelta di affidare la direzione della nuova filiale a Aurora Di Nino, giovane professionista appassionata di musica, è stata motivata dalla sua determinazione, dedizione e positività.





L’apertura della filiale della The Vocal Academy™️ rappresenta dunque un importante passo avanti per la comunità musicale di Castelvetrano, offrendo agli aspiranti artisti locali l’opportunità di sviluppare il proprio talento sotto la guida di esperti del settore, consolidando così il legame tra la città e il mondo della musica professionale.

Luogo: The Vocal Academy, via IV Novembre, 7, CASTELVETRANO, TRAPANI, SICILIA

