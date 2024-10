Per il nuovo nuovo film “LA TERRA DELL’ESTATE” di Maddalena Ravagli prodotto da Moontrip e Tramp LTD le cui riprese si svolgeranno ad Agosto 2025 in Sicilia

SIAMO ALLA RICERCA DI TRE GIOVANI ATTORI

IL CASTING E’ APERTO A BAMBINI E RAGAZZI MASCHI DAI 7 AI 25 ANNI

residenti nelle province di: CATANIA – MESSINA – SIRACUSA

Gli interessati, per candidarsi al casting, devono inviare un’email all’indirizzo di posta elettronica castingterradestate@gmail.com

scrivendo:

nome e cognome,

età, provenienza

recapito telefonico (del genitore in caso di minore)

e 2 foto recenti del candidato

una in primo piano e una a figura intera



Se ritenuti idonei riceverete un’email con l’appuntamento per il primo incontro conoscitivo che si terrà a Catania.

Data, ora e luogo saranno indicati nell’email.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.