Per il nuovo film di Robertò Andò dal titolo provvisorio “L’ABBAGLIO”,

che racconta la storia di tre personaggi impegnati nella spedizione dei Mille di Garibaldi

le società Bibi Film e Tramp Ltd

comunicano che

I CASTING PER LA SELEZIONE DELLE FIGURAZIONI

SI TERRANNO:

Venerdì 02 e Sabato 03 Febbraio 2024

dalle ore 09:30 alle ore 18:30

presso Piazza Umberto I, 90030 – MUSEO CINEMA PARADISO

PALAZZO ADRIANO (PA)

Il casting sarà aperto a:

ADULTI

tra 18 ed 80 anni di età

MINORI

tra i 5 e i 17 anni di età

Si fa presente che essendo un progetto d’epoca (Italia 1860), la selezione sarà fatta in base alle caratteristiche fisiche e somatiche attinenti al periodo

Si richiede:

DONNE :

si preferiscono capelli lunghi o di media lunghezza (spalle)

NON tinti, decolorati o con meches,

NO sopracciglia tatuate / NO trucco permanente/ NO labbra rifatte

NO unghie ricostruite (o disponibili a rimuovere gel e ricostruzione)

NO tatuaggi evidenti (torace, collo, spalle, braccia, mani)

E’ FONDAMENTALE PRESENTARSI AI CASTING STRUCCATE

SI PREDILIGONO CORPORATURE ESILI

UOMINI

NO capelli rasati, doppi tagli

NO capelli o barbe colorate

Sono ben accetti capelli lunghi o di media lunghezza

NO sopracciglia depilate

NO tatuaggi evidenti (viso, collo, mani)

Sono ben accette barbe e basette lunghe

SI PREDILIGONO CORPORATURE ESILI

Le riprese avranno luogo nei mesi di aprile, maggio e giugno 2024

Saranno esclusi dalla selezione i dipendenti della pubblica amministrazione

e le categorie di pensionati non abilitati al lavoro dipendente (es: Quota 100)



Le responsabili del Casting figurazioni sono Valeria Piraino ed Erika Capizzo di Talè Casting

Luogo: SICILIA, PALAZZO ADRIANO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.