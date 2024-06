Sono in corso i casting on line comparse per il film “Gela” diretto da Margherita Spampinato, che si girerà tra luglio e agosto prossimi a Trapani.



Qui di seguito i dettagli e i requisiti per partecipare.



Ccasting online comparse per il film dal titolo “Gela” diretto da Margherita Spampinato.



In particolare, si cerca:



– una donna tra gli 80 anni e i 90 anni residente esclusivamente in provincia di Trapani

– donne tra i 65 e i 75 anni di età residenti esclusivamente in provincia di Trapani

– Un bambino tra i 10 e i 12 anni di età residenze esclusivamente in provincia di Trapani

Chi ha i requisiti richiesti può inviare un’email al seguente indirizzo: casting.filmgela@gmail.com con i seguenti dati e materiale fotografico: una fotografia in primo piano e una a figura intera (rigorosamente su sfondo neutro senza occhiali o accessori vari)

Indicare nel testo della mail: Nome e cognome, età, altezza, città di residenza, numero di telefono

Le riprese si svolgeranno nei mesi di Luglio – Agosto 2024 a Trapani



*Responsabili del casting figurazioni Valeria Piraino ed Erika Capizzo di Talè Casting



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.