Il Consorzio Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia proclama Castronovo di Sicilia vincitore del concorso “Il Castello Siciliano dell’Anno – II Edizione”, progetto di valorizzazione e promozione del patrimonio fortificato dell’Isola che coinvolge Comuni, comunità e cittadini attraverso un innovativo format di racconto e partecipazione digitale .

Il Consorzio, che riunisce numerosi Comuni siciliani accomunati dalla presenza di castelli e borghi di alto valore storico e monumentale, opera con una visione culturale condivisa e di respiro sovracomunale, promuovendo progettualità capaci di coniugare identità, attrattività turistica e sviluppo dei territori.





La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 31 gennaio a Castronovo di Sicilia, Comune vincitore dell’edizione 2025 del concorso, al termine di un percorso che ha registrato un’ampia partecipazione del pubblico e milioni di visualizzazioni sui canali web e social del progetto.

La giornata si aprirà alle ore 9.30 con l’accoglienza degli ospiti istituzionali e proseguirà con una parata in corteo storico, accompagnata dalla banda musicale, che dal centro del paese condurrà fino al Castello di San Vitale, simbolo identitario di Castronovo. Seguirà la visita guidata del castello, momento di restituzione culturale e di racconto del sito monumentale.





La premiazione ufficiale avrà luogo alle ore 12.30 presso l’Auditorium di Corso Umberto (Aula Consiliare), alla presenza del Sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso, del Presidente del Consorzio Cultura e Tradizioni dei Castelli di Sicilia, Mario Cicero (Sindaco di Castelbuono) e dell’Amministratore Delegato di Centomedia & Lode S.r.l., Maurizio Scaglione, società partner del progetto e responsabile della produzione e diffusione del format web “Il Castello Siciliano dell’Anno” .

La manifestazione si concluderà con un brindisi e una degustazione di prodotti tipici, a suggello di una giornata dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e identitario dei territori siciliani.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intero programma si svolgerà all’interno dell’Auditorium comunale.

Luogo: Castello, CASTRONUOVO DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

