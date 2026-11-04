Ascoltare i territori, dare spazio alle esigenze delle comunità. È stato questo il filo conduttore dell’incontro tra l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, Andrea Piazza, assessore del Comune di Castronovo di Sicilia, e Giuseppe Giannone, capogruppo di maggioranza.

Un confronto proficuo sul futuro di un paese di circa 3.000 abitanti che lotta contro lo spopolamento. Al centro, la necessità di rafforzare i servizi alle persone, dalla tutela dell’acqua come bene pubblico e della gestione comunale agli investimenti nei servizi di gestione dei rifiuti.

Spazio anche alle conseguenze del grave incendio che la scorsa estate ha devastato buona parte del territorio di Castronovo di Sicilia. Tutelare i boschi e l’ambiente significa anche sostenere le aziende agricole, zootecniche e di trasformazione casearia, che rappresentano un presidio fondamentale contro l’abbandono delle campagne e che le difficoltà economiche mettono sempre più a rischio.

Difendere le aziende significa difendere il territorio e il suo patrimonio ambientale.





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