In occasione del 79° anniversario della Liberazione, l’Associazione culturale Gammazita promuove la giornata di festa in Piazza dei Libri in nome della pace, della libertà, dell’Italia antifascista e a sostegno della popolazione palestinese.

«Vivere significa partecipare e non essere indifferenti a quello che succede» scriveva Antonio Gramsci su “La città futura” l’11 febbraio 1917, oggi l’Associazione Gammazita ha scelto di prendere in prestito le sue parole per rinnovare l’invito alla cittadinanza a non restare indifferenti di fronte a quanto sta succedendo in Italia e su scala internazionale. L’esigenza è quella di contrastare il rischio, sempre più incalzante, che i fascismi contemporanei riescano a costruire una nuova guerra globale. È responsabilità collettiva chiedere a gran voce il cessate il fuoco ovunque e preparare una cultura della pace.

Solo dopo aver sfilato, tutti insieme, in Corteo con ANPI Catania, l’invito è di rimane in centro storico per condividere una giornata di riflessioni, solidarietà e festa nel quartiere che sorge intorno al Castello Ursino. Lo scopo comune è quello ritrovare l’umanità dei partigiani e delle partigiane di ieri per ripudiare ogni tipo di guerra quale strumento di risoluzione di conflitti dettati da interessi economici e logiche neo-fasciste; ragionare con i bambini e le bambine sulla preparazione della pace durante un laboratorio e una lettura; riflettere con uno spettacolo teatrale sull’esigenza di “non stare in silenzio e alzare la voce contro ogni fascismo”; opporsi contro ogni forma di odio, discriminazione e indifferenza propugnata dal governo attuale; restare sempre al fianco dei popoli che combattono per la libertà e l’umanità intera.

Per questo 25 Aprile non potevamo che scegliere di sostenere la popolazione palestinese sposando la Campagna di Raccolta Fondi “X Gaza Posso” del CISS – Cooperazione Internazionale Sud-Sud Onlus di Palermo con la finalità di dare un aiuto concreto alle persone che versano in condizioni disumane all’interno della Striscia (invio di aiuti umanitari e azioni di advocacy). Durante la festa e nei giorni a seguire è possibile acquistare il manifesto “Vivo. Sono Partigian*” il cui ricavato sarà integralmente destinato al sostegno delle vittime del genocidio più documentato della storia, donare negli appositi salvadanai o direttamente sulla campagna a questo link https://bit.ly/44g9zk3

Giovedì 25 aprile in Piazza Federico di Svevia sarà comunque una giornata di Festa, libera e resistente, con attività gratuite per adulti e bambini.

Il programma della giornata

Ore 9.30 Corteo Cittadino con ANPI Catania, concentramento in Piazza Palestro arrivo in Piazza Stesicoro

Ore 13.00 Pranzo all’Aperto in Piazza dei Libri

Ore 15.30 Se vuoi la pace costruisci la pace. Lettura e laboratorio creativo per bambini e bambine a cura di Sere Nacchera

Ore 16.30 Lettura Partigiana di Monia Frizzi

Ore 17.00 Fa Shh. 25 Aprile Ogni Giorno. Spettacolo teatrale di e con Matteo Paino e Valentina Conti. Produzione Officine Teatrali il Pazzo e la Luna

Ore 18.30 Concertone al Tramonto con

World Music Trio (Daria Falco voce e tamburi a cornice, Bruno Galeone fisarmonica, Marina Latorraca fiati)

Mosa Fuego Trio (Federica Mose violino, Cristian Falzone batteria, Rosario Di Leo pianoforte).

Per noi di Gammazita la parola giusta è «partecipazione» e se il 25 aprile è storia. La resistenza è ogni giorno per questo il 25 aprile si fa festa al suono di «VIVA L’ITALIA ANTIFASCISTA, VIVA LA PACE E LA LIBERTÀ».

Evento dedicato: https://fb.me/e/4uQwJR2nG

Luogo: Piazza dei Libri – Gammazita, Piazza Federico di Svevia , 92-94, CATANIA, CATANIA, SICILIA

