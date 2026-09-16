Catania, venerdì 18 settembre alle 19 a “Trame di quartiere”. Scritto e diretto da Gisella Calì, sarà interpretato dalle attrici Laura Giordani e Ketty Governali





Debutta venerdì 18 settembre alle 19 a San Berillo “Le leggende di Sicilia tra Arabi e Normanni”, spettacolo teatrale-musicale, ideato e prodotto da Fiat Lux 2.0 per il progetto “ Balad-el-fil (Città dell’Elefante). Catania multiculturale tra Arabi e Normanni”, finanziato dal Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura, grazie all’iniziativa promossa dal Comune di Catania “Palcoscenico Catania. La Bellezza senza confini 2026”.





“La Sicilia araba fu riconquistata dai Normanni nell’XI e XII secolo – spiega la direttrice artistica e regista Gisella Calì – Ne derivò una fusione culturale che integrava elementi distantissimi in un unico crogiolo di cultura, linguaggio e leggende che sopravvivono ancora oggi. Tante leggende di Sicilia nascono in quel periodo, tra la dominazione araba e la successiva conquista normanna. Raccontano di un tempo in cui due culture straordinarie si sono scontrate e fuse.

Per questo molte di esse portano con sé l’immaginario fiabesco delle “Mille e una notte”. Narrano di tesori protetti da formule magiche in arabo e di innamorati sfortunati di diverse etnie, di apparizioni di angeli del Cielo e di sconfitte di mostri marini, unendo così lo stupore cristiano per la cultura islamica ad un alone di mistero esoterico. Rappresentarlo al centro di San Berillo, che ha mantenuto caratteristiche vicine alla struttura araba, esalta l’operazione culturale e sociale.”





Le leggende di Sicilia tra arabi e normanni vede in scena le due straordinarie attrici catanesi, molto amate dal pubblico teatrale e televisivo: Laura Giordani e Ketty Governali, il compositore musicale Daniele Caruso, il musicista Marco Genovese, le performer Giorgia Morana, Melania Catalano e Gabriella Caruso.

Prosa e musica dal vivo fondono suoni mediterranei con la musica siciliana. Le coreografie nascono dalle danze siculo-arabe, rievocando un milieu culturale distinto ma riunito nelle narrazioni della convivenza e della leggenda.

Il progetto di Fiat Lux 2.0 ha previsto una prima parte di laboratori di scrittura, musicoterapia e danzaterapia e una seconda parte comprenderà tre spettacoli: Le leggende di Sicilia tra arabi e normanni, La Santa Normanna e La Sposa normanna.

Lo spettacolo si terrà nella sede di “Trame di quartiere” all’ interno di San Berillo ed ha ingresso libero, previa prenotazione. Per partecipare, inviare una mail di richiesta all’ indirizzo: compagniafiatlux2.0@gmail.com

Didascalia: Foto01: Ketty Governali e Laura Giordani

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