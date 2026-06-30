Monastero dei Benedettini, 2 luglio, ore 9.00: seconda edizione dell’Health-Tech Speed Date

Tavoli tematici, networking e nuove connessioni tra competenze scientifiche, tecnologiche e manageriali

Innovazione, intelligenza artificiale e tecnologie applicate alla salute saranno al centro della seconda edizione di “Disruptive Innovation in Healthcare – Health -Tech Speed Date”, in programma giovedì 2 luglio 2026, alle ore 9.00, al Monastero dei Benedettini.

L’iniziativa, promossa dal Centro Studi Avanzato ILHM – Innovazione, Leadership, Health Management dell’Università degli Studi di Catania – il cui direttore è la professoressa Elita Schillaci – nasce come spazio di confronto operativo tra mondo accademico, imprese, professionisti, startup, stakeholder istituzionali e attori dell’ecosistema dell’innovazione e del change management in sanità.





Dopo il successo della prima edizione, l’Health-Tech Speed Date torna riunendo più di 130 relatori e approfondendo, in 10 cluster verticali, i temi dell’innovazione nell’healthcare con l’obiettivo di definire collettivamente come governare la transizione tecnologica e organizzativa e come trasformare il confronto tra attori diversi in conoscenza applicata e agenda operativa. A caratterizzare la giornata saranno gli health-tech date, tavoli tematici di confronto pensati per favorire l’incontro tra competenze, visioni ed esperienze diverse. Ogni tavolo sarà guidato da due coordinatori, chiamati a orientare il dialogo, raccogliere gli spunti emersi e contribuire alla definizione dei prossimi passi. Il lavoro si svilupperà attraverso un’interazione innovativa tra intelligenza umana e intelligenza artificiale, con l’obiettivo di restituire, già nel corso della giornata, un primo output scientifico condiviso e immediatamente fruibile.





Dopo i saluti istituzionali interverrano l’assessora alle Politiche Giovanili e Servizi Informatici e Digitalizzazione Viviana Lombardo, il past director ILHM Mario Zappia, il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche Stefania Rimini e il direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Tecnologie Avanzate Antonella Agodi. Seguirà la relazione introduttiva ai lavori del professore emerito

Elio Borgonovi, presidente Centro Studi CERGAS, SDA Bocconi School of Management e si entrerà nel cuore dell’evento moderato dal direttore di ILHM Elita Schillaci. Al centro del dibattito ci saranno le sfide della sanità del futuro: dalla digitalizzazione dei processi alla medicina personalizzata, dall’intelligenza artificiale alla gestione dei dati, fino ai nuovi modelli organizzativi capaci di rendere i sistemi sanitari più efficienti, sostenibili e vicini ai bisogni delle persone.

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