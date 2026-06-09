Si è conclusa tra gli applausi la terza edizione della Parrocchiade, il tradizionale evento sportivo e comunitario organizzato dalla Parrocchia Santa Maria della Mercede. Quest’anno l’intera manifestazione ha ruotato attorno a un valore universale e quanto mai urgente: la PACE. Il ricco programma si è articolato su tre sabati consecutivi, capaci di coniugare sani valori agonistici, momenti di riflessione e tanta musica.





Sabato 23 maggio l’evento ha preso il via ufficialmente con il suggestivo rito dell’accensione della torcia della pace. Il testimone è poi passato alle competizioni di sabato 30 maggio, giornata intensa dedicata ai giochi di squadra e alle accesissime semifinali dei tornei di calcio, biliardino e ping pong. Il gran finale di sabato 6 giugno ha regalato le emozioni più forti. Dopo lo svolgimento delle finali sportive, i ragazzi si sono esibiti in un momento artistico di grande impatto, culminato con la celebre “Imagine”, interpretata da Agata ed Emanuele L., e con l’esecuzione di “18 ANNI”, brano inedito del cantante rap catanese PastaX.





A coronamento della giornata, il parroco padre Salvatore Cucè ha voluto premiare pubblicamente i giovani che si sono distinti per il loro costante impegno e spirito di servizio all’interno della comunità parrocchiale durante l’anno pastorale appena trascorso. Sul palco, per la foto di rito insieme a padre Salvatore, sono saliti: Emanuele F., Agata, Elena, Niccolò, Emma, Chiara e Sofia. Il successo di questa terza edizione si deve all’instancabile lavoro della macchina organizzativa del gruppo oratorio, che ha curato ogni dettaglio con passione. Un plauso speciale va a Isabella, Ferdinando, Alberto, Paola, Davide, Giuseppe, Antonio, Renato, Adelina, Benedetta, suor Giuseppina e Valentina, che hanno reso possibile questa grande festa di sport e condivisione.

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