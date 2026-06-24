“L’approvazione della delibera sulla Rottamazione Quinquies rappresenta certamente un segnale positivo e uno strumento utile per molti contribuenti, ma non può e non deve essere utilizzata per nascondere il ritardo accumulato sull’adozione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali”.

Lo dichiara il consigliere comunale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, Bruno Brucchieri, intervenendo dopo il via libera del Consiglio comunale alla misura prevista dall’art. 1, commi da 82 a 101, della Legge n. 199/2025 e dall’art. 10-quinquies del Decreto Legge n. 38/2026.

“È importante che i cittadini comprendano che la delibera approvata riguarda esclusivamente la Rottamazione Quinquies prevista dalla normativa nazionale e non la definizione agevolata delle entrate comunali disciplinata dai commi da 102 a 110 della stessa Legge 199/2025. Si tratta di strumenti distinti, con finalità e modalità diverse, e oggi il secondo provvedimento, quello più importante, non è ancora stato adottato dal Comune di Catania”.

Brucchieri evidenzia come proprio questo ritardo stia producendo conseguenze concrete per migliaia di contribuenti: “Da mesi si discute della possibilità di introdurre una vera misura di pace fiscale comunale. Sappiamo che l’Amministrazione ha avviato interlocuzioni e momenti di confronto con Municipia, concessionario della riscossione per il Comune di Catania, al fine di valutare gli aspetti tecnici e applicativi della norma. Tuttavia, nonostante questo lavoro preparatorio, il regolamento non è stato ancora approvato e i cittadini continuano a subirne le conseguenze”.

Secondo il consigliere dell’MPA, la mancata adozione del regolamento rischia di svuotare di significato le aspettative generate dalla norma nazionale: “Il problema è che mentre la politica discute e gli uffici approfondiscono, le procedure di riscossione non si fermano. Ancora oggi vengono avviati nuovi procedimenti esecutivi nei confronti dei contribuenti, con notifiche, azioni cautelari e attività di recupero che stanno colpendo famiglie e attività economiche che confidavano nell’introduzione imminente della definizione agevolata delle entrate comunali”.

“È una situazione che merita una riflessione seria – prosegue Brucchieri – perché il legislatore ha voluto offrire agli enti locali uno strumento straordinario per favorire il recupero delle entrate e consentire ai cittadini di regolarizzare la propria posizione. Ogni ulteriore ritardo rischia invece di aggravare il rapporto tra amministrazione e contribuenti e di rendere più difficile il raggiungimento degli stessi obiettivi che la norma si propone”.

Il consigliere chiede quindi un’accelerazione immediata dell’iter: “Le commissioni competenti stanno lavorando, ma è arrivato il momento di passare dalle intenzioni agli atti concreti. Serve portare rapidamente il regolamento all’esame del Consiglio comunale, definendo regole chiare e tempi certi. Non possiamo continuare a parlare di opportunità future mentre, nel presente, i cittadini si vedono recapitare nuovi atti esecutivi”.

“Come Mpa – conclude Brucchieri – continueremo a sostenere ogni iniziativa utile ad alleggerire il peso fiscale sui contribuenti e a favorire il recupero delle entrate comunali. Ma occorre chiarezza: la Rottamazione Quinquies è stata approvata ed è un fatto positivo; la definizione agevolata delle entrate comunali prevista dai commi 102-110 della Legge 199/2025, invece, è ancora ferma e il ritardo della sua adozione sta producendo effetti concreti e negativi sui cittadini catanesi”.

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