CUn dialogo audace, viscerale e di straordinario impatto tra la drammaturgia operistica e l’estetica visiva del Novecento. Venerdì 18 settembre 2026, alle ore 21:00, la solenne ed eterna cornice del Teatro antico di Catania accoglierà una produzione inedita di Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni. Concepito come omaggio a Luchino Visconti nel cinquantenario della sua scomparsa, l’evento si inserisce nel prestigioso cartellone del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal Coro Lirico Siciliano, e rientra nel progetto del Comune di Catania “Palcoscenico Catania. La Bellezza senza confini 2026”, volto a portare l’eccellenza dello spettacolo dal vivo e dell’arte nel cuore della comunità.





La lettura registico-visiva dell’atto unico mascagnano — presentato in forma di concerto — supererà i confini della rappresentazione tradizionale: il dramma verista siciliano per eccellenza si intreccerà in tempo reale con le sequenze tratte da due pietre miliari della filmografia viscontiana, La terra trema e Il Gattopardo, curate dalle proiezioni d’autore di Claudio Mantegna. Il bianco e nero primordiale delle tonnare e dei volti dei pescatori di Aci Trezza si fonderà con il fascino decadente del barocco siciliano, creando una costante risonanza visiva tra il canto, la letteratura di Verga e la visione di Visconti.

Alla guida dell’Orchestra residente del Festival Lirico dei Teatri di Pietra e del Coro Lirico Siciliano, compagine acclamata nelle principali stagioni liriche internazionali, salirà Paolo Spadaro Munitto, figura di spicco del panorama direttoriale e Maestro di sala al Teatro alla Scala di Milano. Il maestro del coro è Francesco Costa.





Di assoluto rilievo il cast vocale: nel ruolo della dolorosa Santuzza il soprano Yeon-Joo Park, affiancata dal tenore Giuseppe Distefano nei panni dell’ardente Turiddu, mentre Gangsoon Kim sarà il sanguinario Alfio. Il mezzosoprano Antonella Arena vestirà i panni di mamma Lucia, mentre la presenza ammiccante di Lola sarà affidata al mezzosoprano Leonora Ilieva.

Un appuntamento imperdibile per riscoprire il dramma d’amore, tradimento e vendetta che ha segnato la storia della musica mondiale, restituito in una chiave poetica che fonde la memoria della pietra millenaria con l’immortalità del linguaggio visivo.

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