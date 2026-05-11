In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, il prossimo 12 maggio, l’articolazione territoriale di Catania della Cnai (Consociazione nazionale associazioni infermiere/i) sarà presente in piazza Stesicoro con l’iniziativa: “Infermieri: competenza e cura al servizio della salute di tutti”. Dalle ore 10:00 alle ore 13:00 sarà allestito un gazebo informativo per promuovere la prevenzione, l’educazione sanitaria e i corretti stili di vita, con misurazione gratuita della pressione arteriosa e distribuzione di materiale informativo. L’iniziativa comprenderà anche momenti di sensibilizzazione contro le aggressioni agli operatori sanitari, con l’obiettivo di promuovere rispetto e collaborazione verso chi quotidianamente si prende cura della salute della comunità.





La CNAI, fondata a Roma nel 1946 e affiliata dal 1949 al Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN), rappresenta una realtà storica della professione infermieristica. Il nucleo di Catania opera per valorizzare il ruolo dell’infermiere nella sanità contemporanea. L’evento sarà anche un’importante occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle aggressioni agli operatori sanitari. Cnai Catania intende, infatti, promuovere un messaggio di rispetto e collaborazione, ribadendo il valore di chi, ogni giorno, si prende cura della salute collettiva con responsabilità e competenza.

Luogo: CATANIA, CATANIA, SICILIA

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