Poste Italiane sta rivitalizzando una parte del suo importante patrimonio immobiliare, per metterlo a disposizione di aziende e liberi professionisti, dando così vita alla più grande rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.

Anche gli antichi calamai per la scrittura a inchiostro possono reinventarsi per ospitare il passaggio di una moderna rete dati preservando così il proprio valore storico nell’era digitale. Parte dai piccoli dettagli fino ai più grandi arredi il progetto di rivitalizzazione del patrimonio immobiliare da parte di Poste Italiane nel Palazzo di via Etnea 215 a Catania. L’immobile è stato completamente ristrutturato e allestito con uffici moderni, digitalizzati e dotati di postazioni di lavoro attrezzate, open space, aree break e sale riunioni. Gli spazi di co-working di Catania, realizzati al pian terreno su un’area di 660 metri quadrati, accolgono al loro interno aree open space con 36 postazioni, alcune delle quali posizionate sui banconi storici e 10 salette adibite ad uffici privati. Le sale ospitano così un totale di oltre 80 postazioni di lavoro. Presente, inoltre, un grande ambiente open con sedute per ospitare eventi e riunioni.

Sede dell’omonimo ufficio postale e degli uffici provinciali, l’edificio in stile barocco con elementi futuristi progettato nel 1919 e inaugurato nel 1930 fa parte della rete dei 160 nuovi ambienti di lavoro diffusi in tutta Italia la cui realizzazione è stata completata da Poste Italiane nel 2025, diventando la rete di spazi di co-working più estesa sul territorio nazionale.

L’iniziativa di Poste Italiane per fornire alle comunità servizi sempre più innovativi rappresenta un’importante opportunità per i cittadini e si traduce in un volano di crescita economica per tutto il territorio a beneficio della collettività. L’Azienda ha saputo salvaguardare il rilievo storico e architettonico dell’edificio, reimpiegando arredi originali come gli storici banconi e inserendo elementi affini allo stile del Palazzo. Una scelta che ha permesso da donare coerenza estetica anche all’ala che ospita il nuovo servizio senza rinunciare al confort per chi ne usufruisce.

La realizzazione del nuovo spazio si inserisce nell’ambito dei lavori che negli scorsi mesi hanno dato una nuova veste anche all’ufficio postale di Catania Centro, consentendo inoltre di recuperare il suo ingresso sulla centrale via Etnea. Gli accurati lavori di ammodernamento e restauro hanno permesso di valorizzare il patrimonio architettonico delle sale che ospitano gli sportelli con i servizi a disposizione dei cittadini. Un impegno per il territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.





Luogo: via etnea, 215, CATANIA, CATANIA, SICILIA

