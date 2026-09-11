“Apprendiamo con forte dolore e grande preoccupazione la notizia del grave incidente sul lavoro avvenuto in un circolo sportivo di via Messina a Catania, dove il crollo improvviso di un muro di contenimento ha travolto due operai durante alcuni interventi di ristrutturazione. La nostra vicinanza e il nostro pensiero vanno all’operaio di 52 anni attualmente ricoverato in gravissime condizioni e in codice rosso al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro, e al suo collega rimasto coinvolto.”





A dichiararlo è Giovanni Musumeci, Segretario Provinciale della UGL di Catania, commentando il drammatico fatto di cronaca.

“Nel ringraziare i Vigili del Fuoco, le forze dell’Ordine e il personale sanitario tempestivamente intervenuti, attendiamo l’esito degli accertamenti condotti dagli ispettori del SPRESAL per fare piena luce sulla dinamica dei fatti e verificare il rispetto di tutte le norme di tutela e prevenzione nei luoghi di lavoro.

Non possiamo, tuttavia, rassegnarci a considerare questi eventi come una tragica fatalità. I cantieri edili e i lavori di ristrutturazione rappresentano ambiti a continuo rischio, dove la prevenzione, la formazione e il controllo rigoroso delle norme di sicurezza devono essere prioritari e imprescindibili. La vita e la salute di chi lavora non possono mai passare in secondo piano. Aderiamo con fermezza al principio di ‘Zero Morti sul Lavoro’ e chiediamo un rafforzamento dei controlli sui cantieri del nostro territorio per evitare che simili tragedie continuino a ripetersi”.

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