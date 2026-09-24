È stato sottoscritto a Catania il Protocollo d’Intesa tra la Rete Endometriosi Sicilia e FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare sul territorio la conoscenza dell’endometriosi e promuovere una maggiore cultura della prevenzione, del riconoscimento dei sintomi e della diagnosi precoce.

A rappresentare la Rete Endometriosi Sicilia, che vede come Centro Capofila l’ARNAS Garibaldi – Centro Regionale di Riferimento per la Diagnosi e la Cura dell’Endometriosi e del Dolore Pelvico, è stato il prof. Giuseppe Ettore. Per FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia ha partecipato la Presidente del Distretto Sicilia Ina Di Figlia, insieme al Comitato di Presidenza e alla presenza della Segretaria Nazionale Letizia Bonanno.



L’accordo nasce su proposta della dott.ssa Piera Bonaccorsi, Referente nazionale FIDAPA del Gruppo di Lavoro Medicina di Genere, ed è stato sviluppato in collaborazione con la dott.ssa Chiara Catalano, Coordinatore organizzativo e Data Manager dell’Ambulatorio Endometriosi dell’ARNAS Garibaldi.

Al centro del Protocollo vi è la volontà di accrescere la consapevolezza sull’endometriosi, una patologia che richiede particolare attenzione soprattutto sul fronte del riconoscimento tempestivo dei sintomi e della riduzione dei tempi necessari per arrivare a una diagnosi.

Numerose le attività previste: campagne di sensibilizzazione, convegni, giornate informative, iniziative nelle scuole e nelle università, momenti di formazione, produzione di materiale divulgativo e sviluppo di nuovi strumenti di comunicazione, con una particolare attenzione alle giovani generazioni.

Uno degli obiettivi principali sarà contribuire a contrastare la sottovalutazione del dolore femminile e il ritardo diagnostico, favorendo una cultura sanitaria sempre più fondata sull’ascolto della paziente, sulla corretta informazione e su una presa in carico tempestiva e appropriata.



L’ARNAS Garibaldi, in qualità di Centro Capofila della Rete Endometriosi Sicilia, assumerà il ruolo di coordinamento scientifico, clinico e metodologico delle attività previste dall’accordo.

La collaborazione si inserisce nel più ampio percorso promosso dalla Regione Siciliana per costruire una rete territoriale sempre più capillare e garantire pari opportunità di accesso alla diagnosi e alle cure.

L’ambizione è quella di contribuire al consolidamento di un vero e proprio “Modello Endometriosi Sicilia”, capace di integrare competenze sanitarie, informazione, prevenzione e collaborazione con il territorio, fino a diventare una buona pratica potenzialmente replicabile anche in altre realtà.

Un’alleanza tra sanità, associazionismo e territorio che punta a trasformare la conoscenza in prevenzione, favorendo una maggiore consapevolezza sull’endometriosi e rendendo questa patologia sempre più riconoscibile, diagnosticabile e adeguatamente trattata.



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