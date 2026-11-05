Dall’11 novembre prende il via la 15ª edizione del CFF: un programma all’insegna dell’identità territoriale, delle urgenze sociali e della gentilezza, guidato da una giuria d’eccellenza e dal Presidente Onorario Óliver Laxe.

Sarà la proiezione di Idda ad aprire ufficialmente la 15ª edizione del Catania Film Fest, in programma dall’11 novembre 2026 presso Zo. Un’opera intensa che esplora il profondo legame d’amicizia tra Sofia e Adele, due donne trentenni cresciute a Catania che si ritrovano per compiere l’ascesa dell’Etna, la “montagna-donna” (chiamata appunto Idda). Tra le atmosfere sospese dei paesaggi etnei, la scalata si trasforma in un viaggio interiore chiamato a fare i conti con il passato e con le dinamiche irrisolte del loro rapporto.





A presentare il film in sala saranno presenti la regista e sceneggiatrice Irene Dionisio, lo sceneggiatore Marco Borromei e l’autore della colonna sonora, il compositore Matteo Marini.

Anche per l’edizione 2026, il Catania Film Fest ribadisce la propria vocazione: porsi come uno spazio vivo di incontro e confronto tra professionisti dell’audiovisivo, autori, giovani spettatori e comunità locale. Un impegno che si riflette nella composizione delle giurie ufficiali, pensata per mettere in dialogo differenti competenze, generazioni e sensibilità artistiche.

«Arrivare alla quindicesima edizione del Catania Film Fest è motivo di grande orgoglio e responsabilità. – dichiara Cateno Piazza, fondatore e direttore artistico del Catania Film Fest – Continuiamo a credere nel cinema come strumento di dialogo, identità e crescita culturale, capace di raccontare il nostro territorio e aprirlo al mondo. Quest’anno, nel segno della gentilezza, vogliamo ribadire il valore della cultura come ponte tra le persone e le comunità»





Le Giurie Ufficiali del CFF 2026

• Catania Film Euromediterranea

A valutare le opere del concorso internazionale saranno la regista e sceneggiatrice Elisa Amoruso (che nel 2025 ha presentato Amata alle Giornate degli Autori della Mostra del Cinema di Venezia); il montatore Cristiano Travaglioli, storico collaboratore di Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, Youth, Loro); e Laura Silvia Battaglia, giornalista, reporter e documentarista, specializzata nei racconti da aree di crisi e contesti di conflitto internazionale, con particolare attenzione a Medio Oriente, Yemen e Iraq.





• Catania Film Italiana

La giuria del concorso nazionale è composta dalla regista, attrice e direttrice artistica, Cristina Puccinelli (autrice del cortometraggio Io che non vivo, premiato ai Nastri d’Argento); Maria Arena, regista, autrice e docente di cinema impegnata nella formazione e nella valorizzazione delle identità territoriali; e il giornalista, critico cinematografico e regista Erfan Rashid, già direttore artistico del festival Mare di Cinema Arabo di Messina e direttore della sezione araba del Dubai International Film Festival.

• Catania Corto Euromediterranea & Giuria Popolare

La sezione dedicata ai cortometraggi è affidata a una giuria giovanile composta da studenti e studentesse delle scuole e delle università del territorio, chiamati a confrontarsi con i nuovi linguaggi della narrazione breve. Accanto ai giudizi tecnici e giovanili, il festival coinvolgerà direttamente il pubblico adulto, cui spetterà l’assegnazione del premio al Miglior Film Indipendente 2026.

Ricopre la carica di Presidente Onorario del Festival il regista e sceneggiatore franco-galiziano Óliver Laxe, trionfatore al Festival di Cannes 2025 con il Premio della Giuria per l’acclamato Sirāt.





Arte, eventi collaterali e patrocini

Per sottolineare il tema guida di questa 15ª edizione — dedicato al valore della gentilezza —, la Sala Grigia di Zo ospiterà una Mostra collettiva di pittura incentrata sulla figura femminile dal titolo “Corpi Sotto Accusa – L’arte contro lo sguardo che condanna”. A cura di Giusi Amara. Questi gli artisti in mostra: Giusi Amara, Maria Pia Vitale, Anita Simone, Giusi Lardizzone, Adriana Di Benedetto e Daniele Raimondo.

La 15ª edizione del Catania Film Fest è realizzata sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e con il sostegno del Ministero della Cultura (MiC) – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, dell’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e della Sicilia Film Commission.

L’evento gode della collaborazione della CNA Cinema e Audiovisivo Catania, Zo e Opera Festival, con il patrocinio di: Città Metropolitana di Catania, Comune di Catania, Università degli Studi di Catania, Accademia di Belle Arti di Catania, Coordinamento dei Festival del Cinema in Sicilia (FCS) e Rete UNESCO dei Festival Culturali del Val di Noto.

Luogo: Zō Centro Culture Contemporanee, Piazzale Rocco Chinnici, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

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