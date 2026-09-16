La formazione come strumento di crescita, qualificazione professionale e sviluppo del comparto agricolo. È questo il tema al centro del convegno ‘Ebat Catania e ForAgri per una formazione di prossimità’, promosso da Ebat Ciala Catania e ForAgri, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua in agricoltura, in programma venerdì 18 settembre, alle ore 9.30, al 4 Spa Resort Hotel di Aci Castello, in via Nazionale 114. L’iniziativa sarà un momento di confronto tra le parti sociali, il mondo della formazione e le professionalità che operano quotidianamente a supporto delle imprese e dei lavoratori agricoli, con l’obiettivo di approfondire il ruolo della formazione continua e la necessità di renderla sempre più vicina alle esigenze concrete dei territori e delle aziende.





Ad aprire i lavori saranno i saluti di Claudio Petralia, presidente Ebat Ciala Catania; Giovanni Greco, presidente dell’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Catania; Giosuè Arcoria, presidente di Confagricoltura Catania; Giuseppe Glorioso, segretario generale Flai Cgil Catania; Michelangelo Arena, presidente CIA Sicilia Orientale; Alfio Turrisi, segretario generale Fai Cisl Catania; Andrea Passanisi, presidente Coldiretti Catania; Antonino Marino, segretario generale Uila Uil Catania. Seguiranno gli interventi di Vincenzo Conso, presidente ForAgri; Tania Pagano, consigliere Eban; Domenico Signorelli, consulente del lavoro; Aurora Giovanna Ursino, presidente dell’Ordine degli Agronomi della provincia di Catania; Gianni Polizzi e Nanda D’Amore, rispettivamente di , Aletheia e Civita, aziende che operano nel mondo della formazione.





“La formazione è uno degli strumenti fondamentali per accompagnare l’evoluzione dell’agricoltura e per dare risposte concrete alle imprese e ai lavoratori – dichiara il presidente di Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia – Per questo riteniamo importante promuovere una formazione che sia realmente accessibile e vicina ai territori, capace di intercettare le esigenze di un comparto che sta attraversando profondi cambiamenti. La bilateralità può svolgere un ruolo importante nel costruire percorsi condivisi e nel favorire nuove opportunità di crescita professionale.





Questo convegno nasce proprio dalla volontà di mettere intorno allo stesso tavolo competenze e rappresentanze diverse per individuare strumenti sempre più efficaci a sostegno di aziende e lavoratori agricoli”. L’incontro rappresenterà inoltre un’occasione per rafforzare il confronto tra Ebat Ciala Catania e ForAgri e per approfondire le opportunità offerte dalla formazione finanziata e dai percorsi di aggiornamento professionale. L’iniziativa si inserisce nel percorso portato avanti da Ebat Ciala Catania per sostenere il comparto agricolo attraverso formazione, sicurezza, welfare e servizi, rafforzando la collaborazione tra organizzazioni datoriali, sindacali, istituzioni e professionisti. Il convegno è valido ai fini della formazione continua e obbligatoria dei Consulenti del Lavoro e degli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Catania.

Luogo: ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

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