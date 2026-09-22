Una partecipazione numerosa e un confronto ricco di spunti hanno caratterizzato il convegno ‘Formazione di prossimità’, promosso da Ebat Ciala Catania e ForAgri, svoltosi al 4 Spa Resort Hotel di Aci Castello. Al centro dell’incontro il tema della formazione continua nel comparto agricolo, considerata uno strumento fondamentale per sostenere la crescita delle imprese, aggiornare le competenze dei lavoratori e rispondere alle nuove esigenze del mercato del lavoro. L’appuntamento ha riunito rappresentanti delle organizzazioni datoriali e sindacali, professionisti ed esperti, offrendo un’importante occasione di confronto sulle opportunità concrete legate alla formazione e sugli strumenti a disposizione delle aziende agricole.





A portare i saluti sono stati Claudio Petralia, presidente di Ebat Ciala Catania; Giovanni Bonfiglio, vicepresidente Confagricoltura Catania; Giuseppe Glorioso, segretario generale Flai Cgil Catania; Nicolò Amoroso, direttore Cia Sicilia orientale; Alfio Turrisi, segretario generale Fai Cisl Catania; Giuseppe Miccichè, direttore Coldiretti Catania; Antonino Marino, segretario generale Uila Uil Catania. “È un percorso che nasce da lontano – ha spiegato il presidente di Ebat Ciala Catania, Claudio Petralia – Con ForAgri ed Eban abbiamo mosso i primi passi quest’anno al Vinitaly. Insieme abbiamo deciso che la formazione per le imprese e per i lavoratori non può essere solo uno slogan o un messaggio, in attesa della burocrazia. Deve essere qualcosa di concreto e tangibile. Per questo motivo – ha aggiunto Petralia – abbiamo chiesto a ForAgri e a Eban di essere presenti oggi qui, per poter fare insieme la formazione sul territorio”.





Nel corso del convegno sono intervenuti Vincenzo Conso, presidente ForAgri; Tania Pagano, consigliere Eban; Domenico Signorelli, membro del Collegio dei Revisori dei Conti dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catania; Eliana Pappalardo, consigliere dell’Ordine degli Agronomi della provincia di Catania; Gianni Polizzi e Nanda D’Amore, rispettivamente di Aletheia e Civita, società attive nella formazione.





Ad emergere la necessità di rendere la formazione sempre più accessibile e vicina alle aziende e ai lavoratori, soprattutto in un settore nel quale molte imprese non dispongono di strutture interne dedicate alla formazione del personale. “Molte aziende – sottolinea Petralia – purtroppo non hanno un ufficio che si occupi della formazione del personale e hanno bisogno di qualcuno che le assista per poter accedere alla formazione. Ma voglio ricordare che aderire a ForAgri non significa sostenere un costo aggiuntivo per le aziende. Il contributo dello 0,30% che le imprese già versano all’Inps per la formazione può essere destinato, attraverso l’adesione a ForAgri, a finanziare percorsi formativi per i propri lavoratori. In questo modo quelle risorse vengono utilizzate concretamente per formare nuove professionalità e sviluppare le competenze di cui l’agricoltura ha bisogno”. Il presidente ha quindi illustrato il percorso avviato da Ebat Ciala Catania.





“Siamo riusciti a ottenere la certificazione per fare formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma insieme a ForAgri vogliamo fare di più. Vogliamo dare una formazione continua, vogliamo aiutare le aziende a formare il personale, vogliamo aiutare i lavoratori a professionalizzarsi con le figure di potatore e degli altri operai specializzati che – conclude Petralia – sono richieste dalle aziende e dalla nostra agricoltura in provincia di Catania”. Il convegno ha rappresentato dunque un primo importante passo nella costruzione di una rete territoriale dedicata alla formazione, con l’obiettivo di trasformare le risorse disponibili in percorsi formativi concreti, capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e di creare nuove professionalità per il settore agricolo etneo, necessari per affrontare le sfide future dell’agricoltura.

Luogo: ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.