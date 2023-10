Assistere ad un concerto di Camille Thurman significa imbattersi non soltanto in un’artista poliedrica di grande bravura, ma anche ad una persona di rara simpatia e capacità di trasformare il concerto in un dialogo costante con lo spettatore. Tournee in tutto il mondo, dischi, partecipazioni con nomi di elevato prestigio (Dianne Reeves, Wynton Marsalis, Dr. Lonnie Smith, Patti LaBelle, Chaka Khan, Russell Malone, Alicia Keys, Eryka Badou), si affiancano ad una cospicua attività come leader di gruppi in cui riesce ad esplicare al meglio le sue doti al tenore, con sonorità vicina ai grandi del passato, al flauto, tra le migliori sulla scena, e con uno stile vocale che facilmente rimanda a modelli regali quali Ella Fitzgerald e Betty Carter.

La sua sezione ritmica è impeccabile, capitanata dal batterista americano Darrell Green, fisso accanto a Camille e fra i più richiesti nel jazz d’oltre oceano.