Giovedì 9 Novembre al Golden di Palermo Nomos Jazz presenta un concerto che si annuncia, già nelle sue premesse, come storico ovvero James Morrison e Catania contemporary orchestra. Un grande talento quale Morrison che suonerà con la Catania contemporary orchestra, una big band siciliana formata dall’unione di due delle quattro orchestre jazz esistenti a Catania, cioè la Sicilian Jazz Mania di Cristiano Giardini e la Cesm Orchestra di Carlo Cattano, due delle quattro jazz band catanesi.

James Morrison è un trombista che ama suonare anche il trombone, il pianoforte, il sassofono e il contrabbasso, al Golden si è esibito nei più importanti festival jazz del mondo, tra cui Montreaux, North Sea, Nizza e Hollywood Bowl, suonando con molte delle leggende del jazz: Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Dave Brubeck, Chick Corea, George Benson, Quincy Jones , Ray Charles, B.B. King, Ray Brown e Wynton Marsalis e nei più famosi del mondo: Birdland, The Blue Note e Village Vanguard a New York, il New Morning a Parigi solo per citarne alcuni.

Domani sera aspettiamoci un concerto pirotecnico, suonato con tecnica ma pieno di momenti di puro virtuosismo, una grande produzione di Catania Jazz per festeggiare i suoi primi 40 anni di musica e passione una produzione originale che girerà sicuramente nel circuito jazz europeo grazie al grande lavoro che Pompeo Benincasa saprà fare.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.