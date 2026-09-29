Giochi, dialoghi e momenti di condivisione per riscoprire le proprie qualità interiori e portare la filosofia nella vita quotidiana.

La filosofia torna in città e lo fa là dove le persone vivono, si incontrano e condividono i propri spazi quotidiani.

Nuova Acropoli Catania partecipa al Festival Nazionale della Filosofia Attiva, un’iniziativa che porta la filosofia fuori dagli spazi tradizionalmente ad essa associati, per riscoprirne il valore concreto e quotidiano. La Filosofia Attiva parte dall’idea che la filosofia non sia soltanto un insieme di teorie da conoscere o una capacità di ragionamento critico della mente, ma possa diventare uno strumento per interrogarsi, conoscersi e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della vita. Attraverso un approccio dinamico ed esperienziale, il Festival propone occasioni per fermarsi, mettersi in gioco e scoprire, attraverso il dialogo e l’esperienza, alcune delle proprie qualità e capacità interiori.





A Catania saranno quattro gli appuntamenti dedicati al Festival, in luoghi e momenti diversi della città.

GIOCHI FILOSOFICI: CONOSCERSI ATTRAVERSO IL DIALOGO

– Sabato 3 ottobre, dalle ore 16.00 alle 20.00

Piazzale Nettuno – Lungomare di Ognina

– Martedì 6 ottobre, dalle ore 11.30 alle 14.00

Piazza Dante

– Giovedì 8 ottobre, dalle ore 10.30 alle 14.30

Cittadella Universitaria – edificio 14

In queste tre giornate cittadini, studenti e passanti potranno avvicinarsi alla filosofia attraverso giochi filosofici basati sul dialogo, pensati per stimolare la riflessione e offrire un’occasione per scoprire le proprie qualità interiori e conoscersi meglio. Non sarà necessario essere esperti di filosofia, ma sarà indispensabile l’apertura al dialogo e al confronto, soprattutto con se stessi, e la voglia di mettersi in gioco per scoprire di più di sé e sul proprio modo di affrontare la vita. I partecipanti saranno coinvolti direttamente in attività semplici, dinamiche e accessibili, nelle quali il confronto con gli altri diventa occasione per osservare anche se stessi.





FREQUENZE ATTIVE: LA FILOSOFIA INCONTRA L’ARTE

– Giovedì 8 ottobre, ore 19.00

Centro Atena Catania – Via Fimia n. 34

A conclusione degli appuntamenti in città, la filosofia lascerà spazio a un’altra forma di ricerca e di condivisione con “Frequenze Attive”, una serata dedicata alla convivialità, allo scambio e all’espressione. Musica, canto, recitazione e letture si incontreranno in un momento alla ricerca di quelle “frequenze” capaci di toccare le corde dell’anima e creare connessione tra le persone.

Un’occasione per vivere la filosofia non soltanto attraverso le parole e la riflessione, ma anche attraverso l’arte, l’ascolto e la partecipazione.





Il Festival diventa così un invito a riscoprire una filosofia viva, concreta e condivisa, capace di partire dalla conoscenza di sé per tradursi in relazione, esperienza e azione nella vita quotidiana.

La partecipazione agli appuntamenti è aperta a tutti.

Per info e contatti:

Nuova Acropoli Catania

Via Fimia n. 34 – Catania

Tel. 380 3305167

catania@nuovaacropoli.it

www.nuovaacropoli.it

Luogo: Nuova Acropoli, Via Fimia , 34, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.