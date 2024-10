Il Coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, l’On. Decio Terrana, comunica la nomina del Dott. Luigi Calaciura, 28 anni, laureato in economia, come nuovo coordinatore cittadino della Città di Catania. Sentito infatti il parere favorevole del Segretario Nazionale On. Lorenzo Cesa, al giovane Luigi Calaciura è stato comunicato l’importante incarico.

“La scelta di puntare su un ragazzo così giovane in una grande città come Catania – trasmette l’On. Terrana – è per me motivo di orgoglio e di grande soddisfazione. In questi anni tanti giovani sono cresciuti nella nostra scuola di formazione politica, ed è arrivato il momento di dare una svolta alla nostra azione politica puntando su nuove figure e giovani professionisti che possano essere direttamente protagonisti nei territori.”

Soddisfatto anche il coordinatore nazionale dei giovani Udc, Gero Palermo: “La scelta dell’On. Terrana di nominare Luigi a coordinatore di una grande città come Catania ci rallegra e ci dimostra che si crede nei tanti giovani cresciuti nel nostro movimento, affidando loro ruoli di così grande responsabilità”.

“Sono onorato della nomina conferitami – trasmette Calaciura – Voglio ringraziare per la fiducia l’On. Decio Terrana ed il Dott. Gero Palermo. Mi impegnerò con determinazione a lavorare sul territorio, sostenendo l’azione politica del partito, ispirata dai valori della dottrina cristiana. Come giovane 28enne, sento la responsabilità di portare nuove energie e idee nel nostro territorio, con l’obiettivo di proporre nuove iniziative a beneficio della collettività. La mia nomina rappresenta un’opportunità per sostenere anche gli operatori economici nelle loro sfide quotidiane, come avviene già nello svolgimento della mia professione di commercialista, nonché di avvicinare i giovani e lavorare insieme per costruire un futuro più prospero, in linea con i principi che da sempre guidano l’UDC.

Luogo: Catania, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.